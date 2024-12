Kagurabachi: il protagonista principale esce di scena?

Kagurabachi è considerata ampiamente con la prossima colonna di Shueisha e la sua popolarità che ha riscosso in pochissimo tempo, porta i fan a chiedere subito un adattamento anime. A tal proposito si vocifera che uno sarebbe già in lavorazione, ma l’attenzione va al capitolo più recente del manga. Il protagonista, Chihiro Rokuhira, si trova in una situazione critica mentre lotta tra la vita e la morte. Kagurabachi ha ricevuto una grossa attenzione anche prima del debutto del primo capitolo sulla rivista settimanale di Shonen Jump di Shueisha solo un anno fa.

Il capitolo precedente di Kagurabachi ha visto Seiichi Samura tradire in modo scioccante Chihiro. Si è scoperto che Samura aveva un accordo di lavoro con l’Hishaku che prevede di eliminare gli utilizzatori delle Blade Enchanted. E mentre Chihiro affronta il suo ex eroe nel più recente capitolo della serie, il duello termina con una rapida sconfitta che fa pensare che Chihiro sia ad un passo dalla morte.

Il capitolo 59 di Kagurabachi riprende subito dopo che Chihiro è trasportato proprio di fronte a Samura con l’ultimo uso del potere di Hakuri. È scioccato nel vedere che Samura ha ucciso Uruha e potenzialmente Hakuri, anche se poi Samura conferma che Hakuri stia bene. Il protagonista è sconvolto quando capisce che Uruha è veramente morto, dopo aver visto Hirohiko usare l’ex lama incantata di Uruha. Ma ciò che gli fa più male è che Samura lavori con il gruppo responsabile della morte di suo padre.

Verso la fine del capitolo 59 di Kagurabachi, Samura afferma che tutto finirà tra un’altra settimana poiché pensa anche a se stesso che “Chihiro non ha bisogno di diventare uno di noi”. Nel frattempo, Chihiro si vede su un tavolo operativo con gli occhi appena aperti.

È uno strano finale per il capitolo perché è improbabile che Chihiro sia fuori da un manga dopo solo tre o quattro archi. Ma allo stesso tempo sarebbe anche parte dell’entusiasmante natura della serie che i fan hanno amato dall’inizio. Potrebbe però trattarsi di un modo di Samura per Chihiro in quanto avrebbe potuto dire agli altri di essere in grado di ucciderlo in battaglia, ma in realità il suo scopo è di salvarl dal diventare un mostro come l’altro Wielders Blade Enchanted. Allo stesso tempo, questo potrebbe anche essere solo Chihiro a combattere contro la morte mentre rifiuta di morire.

Se Chihiro venisse ucciso così presto nel manga sarebbe uno shock, ma potrebbe anche creare un’antologia in cui vediamo altri combattenti che usano le Lame per raggiungere gli obiettivi di Chihiro.

Fonte – Comicbook