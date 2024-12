Pools of Blood: Deadpool e Miles Morales, Spider-Man, in rotta di collisione

Fin da quando ha esordito l’ultima serie di Deadpool, lo scrittore Cody Ziglar ha suggerito un possibile incrocio narrativo con l’altra serie regolare che sta scrivendo, quella dedicata a Miles Morales, Spider-Man, con l’apparizione dell’Agente Gao, personaggio ricorrente nella serie dell’eroe di Brooklyn ed ex capo del socio di Deadpool, Taskmaster.

Questo febbraio, finalmente, Deadpool e Miles Morales: Spider-Man si scontrano in Pools of Blood,, un crossover in 4 parti scritto da Ziglar e disegnato da Luigi Zagaria e Andrea Di Vito.

È la resa dei conti tra Spider-Man e Deadpool! Solo che questa volta Wade Wilson non prende di mira il suo amico Peter Parker, ma il tessiragnatele di nuova generazione, Miles Morales! Assistete alla prima grande storia di questo dinamico duo in “Pools of Blood”, il nuovo crossover in arrivo sulle pagine di DEADPOOL e MILES MORALES: SPIDER-MAN.

“Pools of Blood” sarà scritto dall’attuale sceneggiatore di entrambe le serie, Cody Ziglar, e sarà disegnato da Andrea Di Vito, artista di DEADPOOL e Luigi Zagaria, artista di MILES MORALES: SPIDER-MAN. La saga in quattro parti si svolgerà da febbraio a marzo in DEADPOOL #11-12 e MILES MORALES: SPIDER-MAN #30-31.

Dopo una trasformazione in vampiro e una battaglia che ne mette a rischio l’anima nel Wakanda, Miles si lancia in uno degli scontri più letali di sempre e si ritrova a dare la caccia non a un Mercenario Chiaccherone, ma a ben due Mercenari Chiaccheroni!

La figlia di Wade, Ellie, ha infatti recentemente assunto il ruolo di Deadpool dopo la morte del padre. Ora che lui è tornato, lei non ha intenzione di ritirarsi. È la nascita di Deadpool & Daughter, ma i due saranno d’accordo sulla loro controversa prima grande missione? O la caccia al giovane eroe, con cui Ellie ha già avuto un incontro in MILES MORALES SPIDER-MAN #25, costerà ai due la loro nuova collaborazione?

Deadpool #11 Deadpool & Daughter embark on their first major assignment: to take out Spider-Man! It’s a dirty job, but someone’s got to do it. But the events of recent issues have put them in quite a pickle! 🎨: @Muaadib pic.twitter.com/a7jEg1aQ1Q — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) November 22, 2024

Tutto ha inizio in DEADPOOL #11, dove Deadpool e Figlia intraprendono il loro primo grande lavoro: ELIMINARE SPIDER-MAN! È un lavoro sporco, ma qualcuno deve farlo. O almeno lo devono fare se vogliono essere pagati. E gli eventi degli ultimi numeri li hanno messi in difficoltà!

“Pools of Blood” continua in MILES MORALES: SPIDER-MAN #30! Spider-Man è tornato a Brooklyn, solo per ritrovarsi nel mirino di DEADPOOL… ENTRAMBI i Deadpool! Wade Wilson questa volta si è spinto troppo in là… e si è messo contro lo Spider-Man sbagliato. Fino a che punto si spingerà Wade per riscuotere il contratto, e chi c’è veramente dietro questo lavoro?! Chiunque sia, non può essere un bene né per Deadpool né per Miles Morales!

Deadpool #12 It doesn’t matter who wins this fight, some bad #$%& is still going to happen! Wade’s only hope is to knock out Miles. Ellie’s having second thoughts. But can the Deadpools and their business survive without this win? 🎨: @Muaadib pic.twitter.com/pP0J3nUuMy — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) November 22, 2024

Non importa chi vincerà questa battaglia, succederà comunque qualcosa di brutto! Scoprite cosa intendiamo in DEADPOOL #12. L’unica speranza di Wade è mettere Miles al tappeto. Ellie ci sta ripensando. Ma i Deadpool e la loro attività possono sopravvivere senza questa vittoria? No, se l’agente Gao ha qualcosa da dire a riguardo!

E “Pools of Blood” si conclude in MILES MORALES: SPIDER-MAN #31, il nemico del nemico di Spider-Man è… DEADPOOL? Ma prima, Spidey e i Deadpool hanno un conto da regolare. Se Miles Morales dovesse sopravvivere a questo scontro… dovrà affrontare la terrificante minaccia che muove tutti questi fili!

Learn more about #MarvelComics‘ Pools of Blood, starting this February ⚔️ 🕸️ https://t.co/OIFXaLnPZ5 — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) November 22, 2024

Ziglar ha condiviso queste parole:

“Chiunque mi conosca sa quanta stima nutro per Miles e i Deadpool! Ecco perché sono così entusiasta di scrivere un crossover che li faccia interagire tutti! Ellie è nuova sulla scena dei supereroi, quindi farla interagire con qualcun altro che ha raccolto il manto da un altro eroe è stato divertente da scrivere”.