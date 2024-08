Il nuovo costume al Vibranio di Spider-Man

Miles Morales riceverà un’evoluzione del suo costume da Spider-Man, realizzato nel metallo indistruttibile chiamato Vibranio. Proprio come il primo Spider-Man, Miles Morales ha quello che molti considerano un costume iconico e classico, che non è cambiato molto dal suo design originale. Certo, Miles lo ha cambiato di tanto in tanto, ma è sempre tornato a quello che lo ha reso celebre, con poche variazioni. Tuttavia, con l’arrivo dell’autunno il cambiamento è nell’aria, e ciò significa che Spider-Man indosserà un altro nuovo costume realizzato con il prezioso Vibranio del Wakanda.

La Marvel ha diffuso le copertine di Miles Morales: Spider-Man #25 e Miles Morales: Spider-Man #26, in uscita rispettivamente a ottobre e novembre, in cui viene presentato il nuovo costume di Vibranio.

Il costume di Vibranio fa il suo debutto in Miles Morales: Spider-Man questo autunno! Non perdetevi il debutto del nuovo costume di vibranio di Spider-Man in Miles Morales: Spider-Man #25 e #26 questo ottobre e novembre, disegnati da Federico Vicentini!

Il costume di vibranio viene introdotto nel numero #25, albo che vedrà Spider-Man ricevere la visita di Black Panther a Brooklyn, e verrà presentato in pompa magna nel numero #26. È solo l’ultimo di una serie di incontri di Miles con alcuni dei più prominenti eroi del Marvel Universe: dopo che il suo incontro con Blade e la figlia Bloodline l’ha portato a recitare un ruolo di prima linea nell’evento Blood Hunt, nell’annual appena uscito l’abbiamo visto incontrare Storm, la novella Avengers presto protagonista di una sua serie personale, ed è stato preannunciato un crossover con Deadpool, la cui serie è scritta sempre da Cody Ziglar.