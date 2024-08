Deadpool 1 | Recensione della nuova serie di Cody Ziglar e Rogé Antonio

L’uscita nelle sale del film Deadpool & Wolverine è l’occasione ideale per Panini di lanciare la nuova serie mensile dedicata al Mercenario Chiacchierone, scritta da Cody Ziglar e disegnata da Rogé Antonio.

Questa nuova serie di Deadpool, il cui primo numero corrisponde al numero 168 della testata italiana, segue la precedente scritta da Alyssa Wong durata dieci numeri. Per quanto Ziglar prenda subito una direzione completamente diversa rispetto alla gestione precedente, vi ci si ricollega sia a livello narrativo che di cast.

Nelle prime pagine troviamo Deadpool depresso per la conclusione della sua love story con Valentine Vuong (non ci vengono dati particolari sul motivo della rottura) e accompagnato da Principessa, il “cane-simbionte” nato dall’innesto di cellule di Carnage nel corpo di Wade nei primi numeri della serie precedente.

