Dragon Ball Daima: un protagonista potrebbe essere il futuro salvatore del Reame dei Demoni

Dragon Ball Daima ha mostrato un lato completamente nuovo del franchise, con Goku pronto a vivere un’avventura inedita nel Reame dei Demoni. Inoltre anche altri personaggi si trovano sotto i riflettori, ossia Kaioshin il Supremo, che sarà probabilmente uno dei più importanti salvatori del Reame dei Demoni. Goku e Kaioshin il Supremo sono alla ricerca delle Sfere del Drago del Reame, che si divide in più livelli. Al momento Daima infatti ha mostrato che il Terzo Mondo dei Demoni soffre a causa di un regime oppressivo esercitato da quelli degli altri due Mondi dei Demoni.

Finora sappiamo che il Terzo Mondo dei Demoni rappresenta il gradino più basso del totem del Mondo dei Demoni in generale. Gli abitati dei livelli superiori vivono in un ambiente meno inquinato e oppresso. Oltre a ciò, una forza di polizia nota come Gendarmeria li opprime ulteriormente imponendo un compenso economico, sottraendo forza vitale a coloro che non hanno nulla da offrire. Tutti gli abitanti sono costretti a portare un collare e pare che Kaioshin il Supremo possa rimuoverlo con la sua magia.

Panzy rivela nell’episodio 7 di Dragon Ball Daima che questi strani collari vengono installati su di loro dal momento della nascita. Kaioshin il Supremo si rende conto che questi collari sono in realtà fatti di Katchintite, un metallo che poteva essere trovato solo sul pianeta Kaishin, dove viveva la razza Glind. Kaioshin il Supremo suppone che l’unica persona che poteva realizzarli era sua sorella, la dottoressa Arinsu, durante il regno di Darbula. E si scopre con sorpresa che Kaioshin in grado di rimuovere il collare con il suo incantesimo. Dunque si può pensare che questa sia la chiave per salvare il Terzo Mondo dei Demoni.

Se i demoni sono limitati a un solo tipo di magia che possono usare, allora Kaioshin il Supremo potrebbe essere l’unico che può davvero rompere i collari di Katchintite. Ciò lo metterà in conflitto diretto con sua sorella, e questo sembra essere già essere il motivo per cui suo fratello Degesu si è mosso sulla Terra dall’inizio della serie.

Tuttavia rompere un collare non è la stessa cosa di salvare un intero mondo. Forse mentre Goku e gli altri continuano a viaggiare verso gli altri due mondi, Kaioshin il Supremo può effettivamente rompere con la sua magia la fonte principale che collega questi collari e frantumarli tutti in una volta. È chiaro che sono collegati a qualcosa poiché la Gendarmeria è in grado di rintracciare i Demoni del Terzo Mondo con questi collari e la loro forza vitale è immagazzinata in gemme o altri metalli.

