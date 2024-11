Le uscite DC targate Panini del 28 novembre 2024 troviamo la conclusione dell’evento Titans: Beast World e l’esordio della miniserie Batman: Off-World, in cui Jason Aaron trasporta il Cavaliere Oscuro fuori contesto in un’avventura spaziale.

Inoltre arriva il secondo e ultimo volume della serie dedicata a John Stewart Lanterna Verde: War Journal, che proietta il personaggio verso i nuovi Green Lantern Corps, e arriva anche l’edizione DC Deluxe del Mister Miracle di Tom King.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 28 novembre 2024.

Le uscite DC Panini del 28 novembre 2024

Titans: Beast World 5

DC Crossover 40

5,00 €

Contiene: Titans: Beast World (2024) #6

L’evento di Tom Taylor (Dark Knights of Steel) e Ivan Reis (Green Lantern) si conclude con un dirompente epilogo!

L’identità del Dottor Hate è stata svelata e i componenti dei Titans dovranno mettere in campo tutte le loro forze per fermare questo individuo così potente e malvagio.

Nel frattempo, Nightwing e i suoi collaboratori riusciranno a trovare una cura per l’epidemia che sta trasformando le persone in animali?

E Raven, tormentata da grandi inquietudini, si riunirà con il suo adorato Beast Boy?

Wonder Woman 9

Wonder Woman 56

3,00 €

Contiene: Wonder Woman (2023) #9

Wonder Woman deve affrontare la sfida più dura di tutta la sua vita!

Diana è alla mercé del Sovrano, che la tiene prigioniera grazie al lazo delle menzogne.

Nei meandri della sua mente, la Principessa di Themyscira cerca conforto tra le braccia di Steve Trevor.

Intanto, Trinity continua a fare impazzire i suoi babysitter… i Super Sons!

Batman: Off-World 1

6,00 €

Contiene: Batman: Off-World (2023) #1/2

Batman: Off-World 1

Variant

8,00 €

Contiene: Batman: Off-World (2023) #1/2

La superstar Jason Aaron (Scalped) e l’artista Doug Mahnke (Final Crisis) firmano una miniserie inedita che condurrà il Cavaliere Oscuro nello spazio profondo!

Batman non si trova più a Gotham: è stato catturato da un gruppo di schiavisti intergalattici e potrebbe non riuscire a sopravvivere.

Ma perché Bruce Wayne ha abbandonato la sua città? Cosa l’ha spinto ad allontanarsi dal nostro pianeta?

Avventura e splendide ambientazioni sci-fi si mescolano in una storia sorprendente che esplora da un punto di vista inedito la missione dell’Uomo Pipistrello.

Lanterna Verde War Journal 2

Il Costruttore

DC Collection

19,00 €

Contiene: Green Lantern: War Journal (2023) #7/12

Il gran finale della serie scritta da Phillip Kennedy Johnson (Superman) e con protagonista John Stewart!

Solo John può fermare la Regina Fantasma, e di certo non può fare affidamento sul nuovo, corrotto Corpo delle Lanterne Verdi!

E quel che è peggio, nemmeno il potere fornito a sua sorella potrebbe bastare a proteggere la loro madre da un viscido attacco!

Termina qui la serie claustrofobica ed epica illustrata da uno straordinario Montos!

Gotham High

DC Young Adult Collection

12,00 €

Contiene: Gotham High (2020) #1

Dopo essere stato cacciato dal suo collegio privato, il diciassettenne Bruce Wayne decide di fare ritorno a Gotham City… ma la città che troverà è del tutto diversa da quella che ha lasciato!

Selina Kyle, la ragazza della porta accanto, ora regna indiscussa sulla Gotham High School, con l’aiuto di Jack Napier, il pagliaccio della scuola.

Quando un rapimento finisce per sconvolgere gli equilibri della scuola, Bruce si mette alla ricerca di risposte.

Melissa de la Cruz e Thomas Pitilli rivisitano il mito di Batman in una chiave moderna, pensata per i nuovi lettori!

Mister Miracle di Tom King

DC Deluxe

39,00 €

Contiene: Mister Miracle (2017) #1/12, Mister Miracle Director’s Cut (2018) #1

Il suo nome è Scott Free ed è il più grande escapologo che sia mai esistito…

…tanto che in passato è riuscito a fuggire persino da Apokolips, l’oscuro regno di Darkseid!

Oggi Scott vive sulla Terra, è un supereroe ed è felicemente sposato con Big Barda. Sembrerebbe una vita perfetta, ma un’ultima grande fuga da compiere lo aspetta, la più difficile di tutte: quella dalla morte stessa.

Da Tom King e Mitch Gerads, un volume autoconclusivo che racchiude l’intera maxi serie premiata agli Eisner Awards e tanti contenuti extra, tra cui la sceneggiatura completa del numero 1!

Deadman: Venti Domande

DC Library

18,00 €

Contiene: DC Universe Presents (2011) #1/5

L’inquietante fato di Deadman!

Boston Brand è morto, ma ha avuto la possibilità di tornare a vivere obbedendo agli ordini della divinità Rama Kushna.

Che esistenza è quella di chi è al perenne servizio di qualcun altro? Cosa occorre per guadagnare l’agognata autonomia? E chi ne pagherà il prezzo?

Una miniserie completa scritta da Paul “Hellblazer” Jenkins!

Batman – il Cavaliere Oscuro Detective 5

DC Evergreen

35,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #612/614, #616/621, Detective Comics Annual (1988) #3

Le classiche avventure di Batman dei primi anni 90!

Il Cavaliere Oscuro va in Giappone per onorare un debito di vecchia data… e deve confrontarsi con chi lo ha addestrato anni addietro!

Inoltre, si ritrova davanti inquietanti ricordi dal passato quando incontra di nuovo una pericolosa gang di motociclisti!

E poi c’è un classico nemico che non può mancare: Joker!

Batman: Shadow of the Bat 2

DC Evergreen

94,00 €

Contiene: Shadow of the Bat (1992) #13/23, Shadow of the Bat Annual (1993) #1

Continua la raccolta in volume della serie che ha ridefinito Batman negli anni 90!

Anarky fugge di prigione con uno scopo ben preciso: eliminare il Cavaliere Oscuro per il bene di Gotham City!

Dopo gli eventi di Knightfall, un nuovo volto si cela sotto il cappuccio! Arriva Jean-Paul Valley!

Alan Grant, accompagnato da una folta schiera di incredibili disegnatori, come Norm Breyfogle, prosegue la sua storica run sul Pipistrello raccontando tutte le figure dimenticate di Gotham.

Harley Quinn e le Gotham City Sirens

DC Omnibus

70,00 €

Contiene: Gotham City Sirens (2009) #1/26

Vita, successi e sconfitte del leggendario trio composto da Harley Quinn, Catwoman e Poison Ivy!

Approfittando della momentanea assenza di Batman, sono pronte a travolgere Gotham City!

Stavolta, però, Harley, Selina e Pam hanno deciso di rigare dritto… anche se in un modo tutto loro!

L’unico problema? Tutte e tre non hanno la lealtà tra le loro doti migliori…

The Unwritten 5

Genesi

DC Black Label Hits

15,00 €

Contiene: The Unwritten (2009) #25/30

Dopo l’incredibile avventura a Nantucket e nei mari letterari popolati da coloro che sono stati inghiottiti da una creatura marina, Tom Taylor fa ritorno nella nostra realtà…

…ma ben presto, lui e i suoi due alleati dovranno affrontare una nuova sfida, dal momento che l’oscura associazione nota come Cabala è ancora sulle loro tracce. E non ha buone intenzioni!

Questa volta Tom, Lizzie e Savoy proseguiranno la loro ricerca della verità nella Golden Age del fumetto americano!

Con il quinto volume di The Unwritten, Mike Carey e Peter Gross spostano l’azione nel mondo dei comics di supereroi!

Jack of Fables 4

Americana

DC Black Label Hits

14,00 €

Contiene: Jack of Fables (2006) #17/21

Vi piacciono i gangster? E i canadesi? Apprezzate le rane che si nascondono dentro il vostro cappello? Questa è la storia che fa per voi!

L’incorreggibile Jack dei Racconti e la sua allegra combriccola accolgono tra le loro fila dei nuovi membri: Humpty Dumpty, Paul Banyan e Hillary Page!

Il viaggio in treno attraverso gli Stati Uniti dello strano gruppo prevede assalti zombi, gangster anni 30 e contrasti coi nativi…

Ma quali sono i reconditi scopi della più sbarazzina delle sorelle Page, stretta collaboratrice del mefistofelico signor Revisione?

THE WAKE

Dc Black Label Deluxe

31,00 €

Contiene: The Wake (2013) #1/10

Quando il biologo marino Lee Archer viene contattato dal Dipartimento della Difesa perché svolga il ruolo di consulente in una missione segreta, rifiuta l’incarico…

…ma ben presto scoprirà che in gioco c’è il futuro del pianeta, e che di conseguenza non può tirarsi indietro.

Ha così inizio una discesa negli abissi oceanici, dove è stato scoperto qualcosa di sorprendente e terrificante…

I mostri sacri del fumetto Scott Snyder e Sean Murphy realizzano una maxi serie sci-fi e horror senza precedenti, qui proposta in un imperdibile volume unico!