Torna in scena il Green Lantern Corps nella nuova serie DC All In

Nel 2025, la DC “rimette insieme la banda” con Green Lantern Corps #1, una nuova serie regolare DC All In che debutta nelle fumetterie e nei rivenditori digitali mercoledì 12 febbraio 2025. L’annuncio è stato fatto il 15 novembre, in occasione dell’inaugurazione della nuova statua dedicata alla Lanterna Verde John Stewart nelle strade di Burbank, in California.

Il Corpo è tornato! E giusto in tempo perché la nuova, letale saga dello Spettro Frammentato entri nel vivo! Unisciti al nuovo Green Lantern Corps mentre si dirige nella galassia per impedire a Sorrow e al suo padrone di creare una batteria di energia. John Stewart, Kyle Rayner, Jessica Cruz, Guy Gardner, Jo Mullein e tutte le vostre Lanterne preferite tornano nel cast più incredibile di questo lato del cosmo! Il tutto portato dal grande team creativo galattico di Jeremy Adams (Green Lantern), Morgan Hampton (Cyborg) e Fernando Pasarin (The Flash)!

Dopo gli eventi di Green Lantern, l’evento Green Lantern Civil Corps e il recentemente annunciato Green Lantern: Fractured Spectrum , Hal Jordan avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile per proteggere la galassia e fermare l’ascesa delle letali Lanterne Frattali prima che scatenino caos e morte nell’intera galassia! Lo scrittore di Lanterna Verde Jeremy Adams è affiancato dal co-sceneggiatore Morgan Hampton (Cyborg, DC Power), mentre gli artisti Fernando Pasarín (The Flash, Green Lantern) e Oclair Albert (Batman: Urban Legends, The Flash) si sono uniti per riunire John Stewart, Jessica Cruz, Kyle Rayner, Guy Gardner, Jo Mullein e le Lanterne Verdi preferite dai fan in un’incredibile avventura che attraversa il cosmo.