Boruto: il manga introduce una nuova tecnica di Boruto

Boruto è tornato con il sedicesimo capitolo che ha fornito ai lettori una spiegazione ulteriore sui poteri del figlio di Naruto. In questo mondo capovolto, il protagonista può compiere un’impresa con un potere decisamente familiare a quelli visti in Jujutsu Kaisen. La tecnica in questione si chiama “Space Time Ninjutsu” e questa potrebbe favorire Boruto Uzumaki più che mai.

Two Blue Vortex, proprio come Naruto Shippuden, inizia con un salto temporale di 3 anni, ma per Boruto il mondo è decisamente capovolto. Infatti Konoha lo considera il vero nemico da eliminare e la causa dell’apparente morte di Naruto. Per questa ragione il figlio del Settimo è in fuga. Fortunatamente, ha un nuovo alleato in Kashin Koji, il clone di Jiraiya.

Quando è iniziato Two Blue Vortex, era abbastanza chiaro che Boruto Uzumaki sarebbe cresciuto tantissimo lontano da Konoha. Allenandosi con Kashin Koji, ha imparato alcune nuove tecniche che lo hanno reso una forza da non sottovalutare, non solo di fronte a Code ma anche ai suoi ex alleati. Come spiega Kashin nell’ultimo capitolo, Boruto è in possesso di un jutsu chiamata Tecnica del Volo del Dio del Fulmine che può usare quando vuole.

Kashin Koji, durante il suo faccia a faccia con Boruto, spiega la nuova abilità del figlio del Settimo, e si chiama Space-Time Ninjutsu. Questa può teletrasportare istantaneamente l’utilizzatore o altre persone ovunque. Come per il volo, è un’abilità Otsutsuki di base. Marcando gli oggetti di metallo con il tuo chakra in modo da poterli percepire, lo ha evoluto in un ninjutsu che consente di muoversi liberamente e istantaneamente ovunque Boruto voglia. In verità, ci sono due jutsu diversi. Koji poi gli dice che mentre cercava di controllare lo Spazio-Tempo Ninjutsu, ha ideato, da solo, una sorta di imitazione del Volo del Dio del Fulmine.

Proprio come Code può creare “tagli” nel tempo che gli consentono di teletrasportarsi in posti diversi, Boruto può ora teletrasportarsi su oggetti di metallo su cui deposita il suo chakra. Sfortunatamente, questa tecnica ha alcuni svantaggi. Mentre Boruto può teletrasportarsi abbastanza facilmente se ha un oggetto di metallo nel suo raggio visivo, il teletrasporto su lunghe distanze è molto più difficile secondo Kashin Koji. Come spiega Kashin, Boruto dovrà creare una varietà di armi di metallo per usare questa abilità e dovrà spendere molto più chakra quando si teletrasporta su lunghe distanze.

Fonte – Comicbook