Boruto: il manga svela la trasformazione del figlio di Gaara

Boruto: Two Blue Vortex ha reintrodotto costantemente i suoi personaggi nella seconda parte del manga dopo il salto temporale di tre anni. E il capitolo più recente ha riportato il figlio di Gaara, Shinki, ma in una forma totalmente inaspettata. Il sequel di Naruto è diventato più intenso capitolo dopo capitolo, con il giovane Uzumaki e il resto del Villaggio della Foglia che hanno affrontato gli invasori del Dieci Code. E dopo la fine di questi combattimenti, Boruto resta ancora un fuggitivo dal villaggio in quanto considerato il nemico numero uno.

Il capitolo più recente del manga si concentra sulle conseguenze immediate dei combattimenti contro gli esseri del Dieci Code. E ognuno di loro ha dimostrato di avere un tipo di abilità familiari. Questo perché ognuno di questi esseri prende il suo potere da chi è stato intrappolato nei loro alberi a dieci code. E nel capitolo più recente si scopre che l’ultima vittima di questo è in realtà il figlio di Gaara, Shinki, che non si vede in azione da parecchio tempo.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Panini Comics del 3 ottobre 2024

Il Capitolo 14 del manga riprende dopo che i Dieci code portano a termine i loro assalti al villaggio. E anche se Boruto è considerato il nemico, è tramite lui che il Villaggio vuole ottenere quanti più dettagli possibili su questi nuovi nemici. Il giovane Uzumaki conferma loro che le persone dell’Albero Divino sono effettivamente il risultato dei ninja che hanno copiato. Per di più ognuno di loro ha un bersaglio che vogliono personalmente divorare. Amado sospetta che sia dovuto al fatto che abbiano acquisito conoscenze.

Spiega anche che il loro capo, Jura, non è come gli altri, dato che sembra provenire specificatamente dal Diecacoda. Sa che battere Jura è l’unico modo per porre fine alle cose e il resto del villaggio non è così convito dalle sue parole. Ma prima che tutto questo accada, Boruto riesce a scappare e le cose, facendo peggiorare le cose. Shikamaru viene presto contattato da Kankuro e purtroppo conferma che anche il Villaggio della Sabbia è stato attaccato dai combattenti dell’Albero Divino.

Riguardo Shinki, Kankuro dice a Shikamaru della sconfitta di Gaara e Shinki. Sopravvissuti all’attacco, Shinki è stato catturato all’interno di un albero. Quindi cerca di contattare il Villaggio della Foglia per ottenere supporto il prima possibile. Quindi è nato un altro combattente dall’Albero Divino, e si tratta di una nuovo essere di nome Ryu. Poiché ognuno di loro assomiglia alla persona che copiano, è chiaro che questo nuovo nemico sia la copia di Shinki e del suo potere.

Ryu era il combattente dell’Albero Divino a cui Kashin Koji aveva accennato quando ha parlato a Boruto dei diversi futuri che riesce a vedere.

Fonte – Comicbook