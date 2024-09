Naruto: Kishimoto voleva eliminare molti personaggi in Boruto

Il mangaka di Naruto, Masashi Kishimoto, ha disegnato tantissimi personaggi nel corso della serializzazione di Naruto. Dai ninja della Squadra 7, agli Hokage fino ai membri dell’Akatsuki, i fan hanno conosciuto tanti personaggi nell’universo di Naruto. Dopo la fine della serializzazione del manga in questione, i fan sono stati introdotti al suo sequel, Boruto. Questo ha poi introdotto ulteriori nuovi personaggi e il co-mangaka Mikio Ikemoto li ha tenuti in riga. Ma secondo una recente intervista, Kishimoto voleva uccidere molti più personaggi in Boruto di quanto avremmo potuto immaginare.

La verità è emersa quando Kishimoto e Ikemoto hanno visitato la Francia insieme per una serie di eventi. Durante una di queste interviste, Kishimoto ha spiegato come è nato Boruto. Kishimoto dice che gestisce la storia generale e gli archi narrativi dei personaggi mentre Ikemoto perfeziona il racconto e si occupa dei disegni. Ma durante i primi giorni del sequel, Ikemoto ha dovuto convincere Kishimoto a cambiare diverse idee iniziali quando si è trattato di uccidere i personaggi.

Secondo Kishimoto, Ikemoto ha negoziato una serie di cambiamenti. Si scopre che Ikemoto ha dato vita a personaggi come Ada e Daemon, dato che Kishimoto non aveva pensato ai membri dei Kara. E come ha detto Ikemoto, ha anche suggerito dei cambiamenti che hanno finito per mantenere in vita i personaggi.

Mentre l’intervista continuava, Kishimoto e Ikemoto hanno parlato delle discussioni che hanno avuto su Code. I due erano d’accordo sul fatto che il personaggio dovesse morire, ma man mano che il sequel procedeva, non riuscivano a trovare un posto dove farlo uscire di scena. Di conseguenza, Code si è diventato un antagonista più grande e il disaccordo tra Kishimoto e Ikemoto si è già verificato in precedenza. I due raramente concordano su quali personaggi debbano essere uccisi, ma alla fine risolvono tutto.

Naruto ha ucciso un certo numero di personaggi durante la sua serializzazione, quindi non ha sicuramente paura di separarsi dai preferiti dei fan. Da Jiraiya a Itachi e Neji, la serie shonen ha diversi esempi drammatici e Boruto ha continuato su questa strada. Tuttavia, il sequel è più leggero con le uccisioni rispetto al suo predecessore.

Fonte – Comicbook