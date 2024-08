Naruto: come i villain di One Piece hanno ispirato Kishimoto

Naruto nel corso degli anni della sua serializzazione ha raccontato le vicende dell’omonimo protagonista e come in tutte le serie, ha avuto a che fare con numerosi nemici. Serie shonen come Naruto e One Piece ad esempio, sono piuttosto diversi, a cominciare dal fatto che uno è ambientato nel mondo dei ninja, l’altro invece in quello dei pirati. Ma è chiaro che il Settimo Hokage e l’aspirante re dei pirati condividono alcune somiglianze. In una recente intervista con il mangaka di Naruto, Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto, la coppia ha discusso di come villain come Orochimaru e gli Alberi Divini siano stati forgiati dall’influenza di Eiichiro Oda e di One Piece.

Per iniziare, Masashi Kishimoto ha risposto alla domanda che chiedeva perché ha scelto di dare più corpo ai suoi villain piuttosto che renderli dei veri e propri “super cattivi”. “È vero che voglio raccontare storie umane. Fin dall’inizio, ho avuto l’opportunità di presentare personaggi come super cattivi. Dal momento che One Piece lo stava già facendo, volevo fare qualcosa di diverso con Naruto. Anche i miei personaggi cattivi avevano una storia. Anche i manga sono un settore in cui devi creare qualcosa di ancora inesplorato, il che ti spinge a provare approcci diversi” ammette Kishimoto.

Per aggiungere qualcosa ai pensieri di Kishimoto, l’ex assistente diventato mangaka principale di Boruto: Two Blue Vortex, Mikio Ikemoto, ha parlato dei villain che compongono l’attuale serie sequel: “Cerco di non duplicare ciò che è stato fatto in Naruto. Ecco perché ci sono più cattivi puramente malvagi in Boruto. Veri cattivi“. Come i lettori hanno visto nell’attuale serie, non c’è molto di umano in personaggi come gli “Alberi Divini”, ovvero gli esseri evoluti nati dal Decacoda e dalle piante assorbenti di energia degli Otsutsuki.

Mentre One Piece continua a pubblicare episodi anime settimanali, l’anime di Boruto rimane ancora in silenzio. Studio Pierrot aveva messo l’anime in pausa dopo la precedente lotta contro Code, poiché la casa di produzione cerca di adottare un approccio più stagionale. Mentre Pierrot ha affermato in passato che sarebbe tornato con quattro nuovi episodi incentrati sulla serie originale di Naruto, tali puntate sono state posticipate a tempo indeterminato.

Fonte – Comicbook