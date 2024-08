Boruto: il capitolo 13 svela i piani iniziali sulla morte di Boruto

Boruto: Two Blue Vortex è tornato con un nuovo capitolo pieno di grandi rivelazioni. Il manga ha infatti rivelato che Boruto Uzumaki era originariamente destinato a morire in una linea temporale diversa. Two Blue Vortex ha dato il via a una nuova fase nella lotta contro l’Albero Divino, e con essa ha iniziato a svelare tante nuove abilità mai state viste prima. Mentre Boruto ha trascorso gli ultimi anni ad allenarsi, nascondendosi dal Villaggio della Foglia, ha finito per unire le forze con Kashin Koji. Un alleato inaspettato dopo che Sasuke Uchiha è stato catturato dal Dieci Code.

Il salto temporale di 3 anni ha confermato quanto Boruto sia cresciuto immensamente in forza grazie alle nuove abilità ottenute. Ed è chiaro che ha una visione migliore della situazione attuale del il Dieci Code più di chiunque altro. Il capitolo più recente di Boruto: Two Blue Vortex, ha rivelato che attraverso una nuova abilità segreta attivata da Kashin, è possibile vedere più futuri svolgersi. E uno di questi riguardava Boruto e lo vedeva destinato a morire. La sua morte avrebbe portato alla distruzione del mondo.

LEGGI ANCHE:



Hunter x Hunter è pronto a tornare ufficialmente ad ottobre

Boruto: Two Blue Vortex torna un po’ indietro nel tempo, al periodo in cui Boruto scappa dal Villaggio della Foglia e dopo la cattura di Sasuke per mano del Dieci Code. Kashin si avvicina a lui e Boruto decide di accettare il suo aiuto perché non c’era altra scelta. È così che Kashin spiega che al momento della sua morte nella lotta contro Jigen, ha attivato un Shinjutsu latente dentro di sé, in quanto Amado aveva aggiunto le cellule di Shibai Otsutsuki durante la sua creazione. Il suo potere si rivela essere Prescienza, la capacità di vedere più futuri.

Tuttavia non tutti i futuri che Kashin Koji vede si realizzano a causa delle azioni nel presente che interferiscono. Gli esempi che fornisce sono gli scenari peggiori evitati, come Naruto che muore per mano di Isshiki Otsutsuki o Boruto e Sarada che vengono uccisi da Kawaki. Questi futuri lo hanno visto morire. Poi anche Kawaki morire per formare un Albero Divino per distruggere il mondo. Il fatto è che questi futuri non hanno mai una realizzazione certa.

Kashin spiega che vede tutte queste potenziali realtà che cambiano costantemente a causa di ciò che accade nel presente. Quindi, in origine Boruto sarebbe dovuto morire in un’altra linea temporale, e anche se è riuscito a sopravvivere tutto rimane molto incerto.

Fonte – Comicbook