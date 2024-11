Dragon Ball Xenoverse 2: la nuova trasformazione di Jiren è più potente degli Dei?

Dragon Ball Daima si può facilmente considerare come l’argomento di conversazione del momento in quanto è il nuovo progetto anime del franchise. Daima festeggia i 40 anni dal debutto del manga su Shonen Jump, e oltre al nuovo anime, i fan stanno celebrano il traguardo con il nuovo videogioco Sparkling Zero. E tra i tanti videogiochi non si deve dimenticare Dragon Ball Xenoverse 2, che si distingue da Kakarot, FighterZ e Sparking Zero in quanto tesse una nuovissima storia. Con l’arrivo di una nuovissima storia DLC, il mondo di Xenoverse ha concesso a Jiren dell’Universo 11 una nuovissima trasformazione che potrebbe renderlo molto più forte persino degli dei della distruzione.

Questa storia si concentra su un gruppo di Guerrieri Z di realtà alternativa noti come Time Patrol. Sebbene questo gruppo comprenda personaggi come Goku, Vegeta, Trunks del Futuro e altri, sono molto diversi rispetto al gruppo dell’Universo 7. Ad esempio, Goku e Vegeta della Pattuglia del Tempo si trasformano in Super Saiyan 4 anziché nel Super Saiyan Blue e Trunks del futuro accede al Super Saiyan God. E ora Jiren ha ricevuto una nuova trasformazione, ossia l’Ultra Supervillain.

La nuova trasformazione di Jiren arriva come parte della “Saga del Futuro – Capitolo 2” in cui la potenza dell’Universo 11 ottiene un nuovo livello di forza. Mentre Jiren è sempre stato una forza da non sottovalutare, il fatto che gli Dei della Distruzione come Beerus e Belmond sembrino incapaci di abbatterlo, lo pone su un livello completamente nuovo. E anche se Goku si affida ancora una volta all’Ultra Istinto per combattere contro Jiren, non è affatto scontato che anche questo sarà sufficiente per tenergli testa come nel Torneo del Potere di Super.

Jiren non sarà presente in Daima, ma c’è una grande connessione tra Xenoverse e la nuova serie anime. L’alieno in questione dell’Universo 11 riceve questa nuova trasformazione dallo scienziato malvagio noto come Fuu, uno dei più grandi villain che affrontano la Pattuglia del Tempo sia in questo gioco che in Super Dragon Ball Heroes. Le origini di Fuu sono legate al Reame dei Demoni, nato dalla mente di Mira e Towa. Sebbene questi demoni non siano apparsi ufficialmente in Daima, ci sono sfumature di questi antagonisti in ciò che abbiamo visto finora dalla nuova serie anime.

In Dragon Ball Daima, i fratelli, Degetsu e Dr. Anisu, hanno sicuramente delle somiglianze con le loro controparti non canoniche.

Fonte – Comicbook