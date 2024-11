My Hero Academia: pubblicata la cover finale del manga

My Hero Academia arriverà sugli scaffali in Giappone con l’ultimo volume della serie manga il 4 dicembre, e ha rivelato la cover di questo 42° volume della serie manga. Con un’ultima occhiata a Deku e al resto della Classe 1-A mentre si dirigono verso il loro futuro luminoso, questa cover finale ricorda quella del primissimo volume che presentava All Might insieme a un curioso Deku e tutti gli eroi professionisti. È un momento importante in quanto chiude un cerchio, passando tutto alle nuove generazioni.

Il volume 42 di My Hero Academia arriverà in Giappone a partire dal 4 dicembre, ma non si sa ancora quanto sarà disponibile a livello internazionale. Ciò che è stato rivelato, tuttavia, è il fatto che questo volume finale includerà effettivamente 38 pagine e saranno un epilogo completamente nuovo che si svolge dopo la fine della serie originale. Quindi c’è sicuramente curiosità su cosa potrebbero includere queste nuove pagine.

Ma ciò che includerà saranno i capitoli ufficiali finali della lunga serie di Kohei Horikoshi in generale. Il manga nelle sue fasi finali si è concentrato sulla battaglia finale, ma ha esplorato le conseguenze immediate di tutto ciò che è accaduto. È stato un epilogo costante che ha rivelato come Deku e gli altri giovani eroi avrebbero affrontato i loro vari futuri. Mentre il capitolo finale in sé ha portato ad alcuni dibattiti tra i fan, c’è la possibilità che queste nuove pagine possano alleviare queste preoccupazioni.

Il manga si è ufficialmente concluso all’inizio di questa estate, ma My Hero Academia ha ancora altri progetti da offrire ai fan. Stiamo parlando della stagione 8, annunciata dopo la conclusione della settima, che metterà ufficialmente il punto fine sulla serie tv animata. Questa stagione finale di My Hero Academia è attualmente programmata per andare in onda nel 2025, ma una data di uscita concreta deve ancora essere annunciata.