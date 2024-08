My Hero Academia: le prime parole di Horikoshi sulla fine del manga

My Hero Academia è finalmente terminato. Dopo un’impressionante serializzazione durata 10 anni, il successo di Shonen Jump si è concluso con il capitolo 430. Il capitolo più atteso ha rivelato come si è svolto il viaggio di Deku in qualità di eroe più grande del mondo, e i fan stanno ancora elaborando il finale. Ora, il mangaka della serie Kohei Horikoshi ha rilasciato le prime dichiarazioni parlando del finale, e sembra che sia felice di essere arrivato fin qui con My Hero Academia.

Dopo tutto, Horikoshi ha pubblicato la sua ultima nota dell’autore per My Hero Academia con il capitolo 430. In questa occasione il mangaka ha ringraziato i lettori per il loro supporto.

“Ero così felice di essere su Jump! Sono così felice per tutti coloro che hanno letto la mia serie. Grazie mille“, ha scritto Horikoshi.

Alla luce del finale, Horikoshi ha anche parlato con Oricon in Giappone mentre My Hero Academia inaugurava il suo capitolo finale. Durante la conversazione, ha ammesso di sentirsi un po’ vuoto ora che il suo lavoro è terminato. Dopotutto, My Hero Academia ha rappresentato la sua vita da un decennio ormai, e il suo successo ha contribuito a plasmare lo stato dello shonen.

“Mi sento sorprendentemente solo. Ho pensato, ‘Finalmente, posso raggiungere il mio obiettivo.’ Onestamente, non capisco davvero il successo. Non è umiltà. Ho pensato sinceramente, ‘Perché?’ Forse è perché la serie è andata avanti per molto tempo“.

Come puoi immaginare, è difficile dire addio a una serie come My Hero Academia, e questo è oggettivo. Deku è diventato una mascotte tra i fan di nuova generazione del mondo shonen. Proprio come Naruto prima di lui, Deku ha puntato i riflettori su Shonen Jump, e il suo impatto sulla pubblicazione non può essere sottovalutato. Ora, è tempo che una nuova era spinga Shonen Jump, e siamo sicuri che Horikoshi guarderà con orgoglio.

Gli eventi ruotano attorno a Izuku Midoriya, che ha sognato di essere un eroe per tutta la vita. Un obiettivo ambizioso per chiunque, ma particolarmente impegnativo per un ragazzo senza superpoteri. In un mondo in cui l’ottanta percento della popolazione ha un superpotente potere chiamato quirk, Izuku è abbastanza sfortunato da nascere completamente normale. Ma questo non è abbastanza per impedirgli di iscriversi a una delle accademie per eroi più prestigiose del mondo.

