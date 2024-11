Tra le uscite targate Panini Comics del 21 novembre 2024 troviamo, oltre ad un nuovo numero del mensile regolare di Star Wars, Mace Windu: Missione al Crepuscolo, storia con protagonista il Jedi interpretato da Samuel L. Jackson nella trilogia prequel che sarà anche tra i protagonisti dell’appena annunciata Star Wars: Jedi Knights.

Inoltre alcune interessanti nuove proposte come Junkyard Joe, Phantom Road e Worldtree oltre alla riproposta di due successi di Jason Aaron (ospite alla Milano Games Week & Cartoomics), Men of Wrath – i Figli dell’Ira e Southern Bastards, e all’Artist Edition di The Witcher: Corvo Bianco, disegnata da Corrado Mastantuono.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 21 novembre 2024.

Le uscite Panini Comics del 21 novembre 2024

Star Wars 45

Star Wars 113

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #43, Darth Vader (2020) #43

Nel processo a Lando le cose si mettono male: le prove sono schiaccianti e anche i suoi amici Luke e Leia si sono messi contro di lui. Possibile che l’unica speranza per Calrissian sia… Darth Vader?! Inoltre, lo Scisma Imperiale dovrà impossessarsi di un tesoro in un antico Tempio dei Jedi, ma il prezzo per riuscirci sarà altissimo…

La Spada Selvaggia di Conan 2

Conan il Barbaro

6,90 €

Contiene: Savage Sword of Conan (2024) #2

Secondo numero per la nuova antologia a fumetti dedicata al mondo dei personaggi del romanziere R.E. Howard! All’interno una lunga storia del Cimmero alle prese con dei demoni cannibali disegnata dall’artista di Savage Avengers e sceneggiata dallo scrittore del bimestrale di Conan! Inoltre, il secondo capitolo di una trilogia dedicata allo Spadaccino Puritano chiamato… Solomon Kane! Testi e disegni dell’autore di Mystery Men!

Mace Windu: Missione al Crepuscolo

Star Wars Collection

18,00 €

Contiene: Star Wars: Mace Windu (2024) #1/4, Star Wars: Revelations (2023) #1 (IV)

Anche negli anni prima dello scoppio delle Guerre dei Cloni, Mace Windu era noto per la sua disciplina, determinazione e abilità nel combattimento. Capacità che saranno tutte messe alla prova per impedire che una sconvolgente scoperta scientifica minacci l’equilibrio della galassia. Un’avventura a base di mistero e azione con protagonista uno dei Jedi più amati della saga!

Phantom Road 1

19,00 €

Contiene: Phantom Road (2023) #1/5

Mad Max: Fury Road incontra Sandman in questa avventura ad alto numero di ottani. Dom è un camionista che cerca di sfuggire al suo tragico passato. Quando si ferma a soccorrere Birdie, una ragazza coinvolta in un terribile incidente, i due trovano uno strano oggetto che mette la quinta alle loro vite. Improvvisamente, un lavoro come tutti gli altri si trasforma in un viaggio frenetico attraverso un mondo surreale dove Dom e Birdie diventano le prede di mostri terrificanti e incredibili. L’horror puro si mescola al sovrannaturale nel primo volume di una nuova, audace serie di Jeff Lemire e Gabriel Hernández Walta.

Junkyard Joe

25,00 €

Contiene: Junkyard Joe (2022) #1/6

Il mondo conosce Joe grazie alla striscia a fumetti realizzata da Muddy Davis, ormai in pensione, ma la verità su di lui risale alla guerra del Vietnam. Gli orrori dei combattimenti tormentano ancora Muddy, così come le visioni di uno strano soldato robot che sembra avergli salvato la vita. Questi fumosi sogni finiscono col diventare realtà quando Joe appare misteriosamente sulla soglia di casa di Muddy, mettendolo in guardia su una nuova, imminente guerra. Due grandi nomi del fumetto americano, Geoff Johns (Green Lantern) e Gary Frank (Batman: Earth One), danno vita a uno dei titoli d’azione più appassionanti degli ultimi anni.

W0rldtr33 1

Terminale

22,00 €

Contiene: W0rldtr33 #1/5

Nel 1999, Gabriel e un gruppo di amici scoprirono l’Undernet, una struttura segreta di Internet, e registrarono la loro scoperta su un forum chiamato W0rldtr33. Poi persero il controllo. E qualcuno entrò in W0rldtr33, qualcuno che voleva sfruttare l’indole violenta e scatenata dall’Undernet. Gabriel e gli altri pensavano di aver cancellato per sempre l’Undernet, una sfida per cui pagarono un prezzo molto caro. Si sbagliavano. E ora il mondo scoprirà una nuova, incredibile minaccia. Una sconvolgente saga horror da James Tynion IV (The Department of Truth) e Fernando Blanco (Detective Comics).

Locke & Key: Libro Due

33,00 €

Contiene: Locke & Key: Crown of Shadows (2009) #1/6, Locke & Key: Keys to the Kingdom (2010) #1/6

L’oscurità è pronta a calare su Keyhouse! Dodge continua la sua implacabile ricerca per trovare la chiave della porta nera, arrivando a radunare un esercito di ombre per eliminare chiunque si metta sulla sua strada. Circondati e in inferiorità numerica, Ty, Kinsey e Bode dovranno combattere una battaglia disperata e in totale solitudine in un mondo in cui la notte stessa è contro di loro. Prosegue la raccolta del capolavoro di Joe Hill e Gabriel Rodriguez, in un eccezionale formato di pregio!

Men of Wrath – i Figli dell’Ira

19,00 €

Contiene: Men of Wrath (2014) #1/5

Un omicidio fra pastori di un secolo fa tiene la famiglia Rath in un sanguinoso ciclo di violenza tramandato di padre in figlio. Ora è il turno di Ira Rath, che ha accettato un lavoro che ne cambierà il destino. La storia tesa e disperata di Jason Aaron (Thor, Avengers) e Ron Garney (BRZRKR) ritorna in una nuova edizione.

Cyberpunk 2077 Omnibus 1

34,00 €

Contiene: Cyberpunk 2077: Trauma Team (2020) #1/4, Cyberpunk 2077: You Have My Word (2021) #1/4, Cyberpunk 2077: Blackout (2022) #1/4

Oltre 300 pagine di sangue, hacking, braindance e violenza cyberpunk! Un volume speciale che raccoglie le prime tre miniserie tratte dall’universo di Cyberpunk 2077, il videogioco di CD Projekt Red! In Trauma Team vedrete un intervento disperato di una squadra di soccorso. Hai la mia parola vi racconterà come Night City può corrompere anche le anime più pure e con quali conseguenze. Infine, Blackout mostrerà il tentativo di un tecnico di braindance di cambiare la sua vita in maniera radicale! Storie adrenaliniche e appassionanti in puro stile Cyberpunk 2077!

Southern Bastards Omnibus 1

29,00 €

Contiene: Southern Bastards (2014) #1/8



La ristampa dell’acclamato noir sudista di Jason Aaron! Ciò che conta davvero in Alabama sono il football, la carne arrostita e la violenza. Se sei un vecchio arrabbiato come Earl Tubb, un modo per sopravvivere in un posto come questo è tenere un bastone davvero grosso, sperando di pestare più bastardi possibile prima che ti mettano al tappeto!

Lazarus Omnibus 1

50,00 €

Contiene: Lazarus (2013) #1/21

Ritorna il capolavoro fanta-noir di Greg Rucka e Michael Lark raccolto in volumi deluxe. In un futuro distopico e purtroppo non troppo distante, il potere economico e politico è nelle mani di un gruppo di potentissime famiglie. Ognuna di esse ha un Lazarus, un guerriero creato geneticamente con il compito di proteggerla. Forever è la Lazarus della famiglia Caryle, e niente per lei è più importante del tenere al sicuro i membri e gli interessi della sua famiglia. Almeno, fino a quando una terribile verità non comincerà a venire a galla…

Teenage Mutant Ninja Turtles Deluxe 6

37,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutanimals (2015) #1/4, Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #45/50, Teenage Mutant Ninja Turtles Free Comic Book Day 2015, Teenage Mutant Ninja Turtles: Casey & April (2015) #1/4

I Mutanimali di Vecchio Diavolo vivono una pericolosa avventura quando uno di loro viene rapito. Quindi, le TMNT fanno ritorno da Burnow Island solo per affrontare una nuova, cruenta sfida con il Clan del Piede, i cui esiti potrebbero cambiare per sempre le loro vite. Intanto April entra in possesso di una vecchia pergamena che potrebbe gettare nuova luce sul Pantheon e sui suoi membri.

The Witcher: Corvo Bianco – Artist Edition

18,00 €

Contiene: The Witcher: Corvo Bianco (2024) #1

Un volume speciale per celebrare la nuova miniserie di The Witcher scritta da Bartosz Sztybor e disegnata dall’italiano Corrado Mastantuono! Il primo capitolo in bianco e nero della storia che vede Geralt ritiratosi a una vita tranquilla insieme a Yennefer. Una pace che però dura poco, perché c’è qualcuno che vuole prendersi quanto il Witcher possiede!

