L’Ordine Jedi in tutta la sua gloria nella nuova serie Star Wars: Jedi Knights

Nel corso della New York Comic Con, durante il panel Lucasfilm Publishing: Star Wars: Stories From a Galaxy Far, Far Away, i fan di Star Wars hanno appreso di una nuova serie regolare a fumetti in arrivo a marzo, STAR WARS: JEDI KNIGHTS!

La prima serie Marvel incentrata sui guardiani della pace e della giustizia nella galassia sarà realizzata dallo sceneggiatore vincitore di un Emmy Award e acclamato scrittore di fumetti di Star Wars Marc Guggenheim (STAR WARS: HAN SOLO & CHEWBACCA, STAR WARS: YODA) e disegnata dall’artista emergente Madibek Musabekov (STAR WARS, X-MEN RED).

Ambientato prima de La minaccia fantasma, STAR WARS: JEDI KNIGHTS ha come protagonista l’Ordine Jedi così come i fan lo hanno conosciuto durante la Trilogia Prequel, compresi personaggi leggendari come Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Yoda, il Conte Dooku, Mace Windu e molti altri. Oltre a presentare il duo Jedi iconico e preferito dai fan, la serie introdurrà tutti i nuovi personaggi Jedi che hanno servito la Repubblica durante quest’epoca cruciale.

Ogni numero metterà in luce un diverso duo di Jedi in una diversa missione nella galassia, ma con una minaccia generale li unisce tutti. Chi è il nuovo misterioso cattivo che sta cercando di uccidere Qui-Gon Jinn e come costringerà l’Ordine Jedi a evolversi per una nuova era?

L’editor Mark Paniccia ha presentato così la serie:

“Marc e Madibek ci regalano un primo numero da blockbuster con un cliffhanger che dà il via a un numero ricco di azione dopo l’altro con protagonisti i vostri cavalieri preferiti. Non avete mai visto così tanta azione con le spade laser in un fumetto!”.