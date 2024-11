Tra le uscite Marvel targate Panini del 21 novembre 2024 troviamo i quattro titoli del nuovo universo Ultimate che si avvicina sempre più al traguardo del primo anno di vita.

Le uscite Marvel Panini del 21 novembre 2024

Amazing Spider-Man 55

Spider-Man 855

5,00 €

Contiene: Spectacular Spider-Men (2024) #2/3

Amazing Spider-Man 55

Variant Cover Disney What If? di Giada Perissinotto

Spider-Man 855

5,00 €

Contiene: Spectacular Spider-Men (2024) #⅔

Secondo appuntamento con il team-up Miles Morales/Peter Parker più lungo e geniale di sempre!

Perché tutt’a un tratto tante persone a New York stanno realizzando il loro più grande desiderio?

Da dove arriva il mostruoso clone dello Sciacallo?

Le risposte iniziano ad arrivare insieme ad altre domande…

Ultimate Spider-Man 9

3,00 €

Contiene: Ultimate Spider-Man (2024) #9

Il grande piano di Kingpin prende forma!

I Sinistri Sei sferrano il primo attacco… ma chi sono davvero?

Il primo di loro si scontra con Spider-Man e Goblin in un numero ricco di azione!

E ora che Tony Stark è tornato, Peter Parker può finalmente scoprire i limiti del suo costume…

Ultimate Black Panther 8

3,00 €

Contiene: Ultimate Black Panther (2024) #8

Pantera Nera e Tempesta portano la guerra da Moon Knight!

Il tempo della pianificazione è finito: è il momento di contrattaccare, e al centro del mirino ci sono Khonshu e Ra!

Nel frattempo, Killmonger e Okoye cercano alleati per sostenere la loro causa fuori dal Wakanda…

Inoltre, l’esordio di un nuovo eroe in versione Ultimate!

Ultimate X-Men 7

3,00 €

Contiene: Ultimate X-Men (2024) #7

L’inizio di un nuovo, emozionante arco narrativo!

Dopo lo sconvolgente finale del numero scorso e il nuovo ingresso in squadra, Hisako e le sue amiche hanno bisogno di una guida.

Per loro fortuna c’è Kanon, una studentessa più grande con un sorprendente quantitativo di esperienza…

Ecco a voi la loro nuova mentore: Psylocke!

Ultimates 4

3,00 €

Contiene: Ultimates (2024) #4

Scoprite la storia segreta del vero Reed Richards!

Gli anni di torture subite per mano del Creatore non possono essere dimenticate da Destino…

…ma i tentativi di ricreare la vita che avrebbe dovuto avere non fanno che aumentare le tensioni tra gli Ultimates.

Ma cos’è successo al resto dei Fantastici Quattro?

Captain Marvel 2

Undone

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Captain Marvel (2023) #6/10

La lotta per le nega-bande è una questione di famiglia!

Mentre Carol Danvers e Yuna Yang si stanno riprendendo dalla loro recente incursione nella Zona Negativa, Genis-Vell se la vede con il suo fratellastro Hulkling.

Intanto, il mistero del Presagio inizia a svelarsi ed è legato a doppio filo con la vita di Yuna.

Il problema, però, è che la pazienza di Undone sembra essere finita, e con essa anche le possibilità di Capitan Marvel di sopravvivere a questa avventura…

Ghost Rider: Vendetta Finale

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Ghost Rider: Final Vengeance (2024) #1/6

Johnny Blaze ha sfruttato un demone infernale per fare del bene come Ghost Rider… ma l’eroismo non è ciò per cui il Rider è stato creato!

Chi è pronto a sostituire Johnny? E cosa significherà per l’Universo Marvel?

Una svolta nell’incredibile lavoro di Benjamin Percy!

Spider-Man: l’Ombra del Folletto Verde

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Spider-Man: Shadow of the Green Goblin (2024) #1/4

L’autore di L’ultima caccia di Kraven torna a scrivere Spider-Man!

Una sconvolgente rivelazione su Goblin e Norman Osborn!

Inoltre, Harry Osborn, Gwen Stacy e… Maxie Shiffman?!

Marvel Replica Edition – Captain America 117

Marvel Replica Edition

3,50 €

Contiene: Captain America #117 Facsimile Edition

Lo storico numero d’esordio di Sam Wilson!

Capitan America trova un nuovo alleato durante uno dei suoi scontri più duri contro il Teschio Rosso: Falcon!

Esiliato su un’isola lontana, Steve Rogers addestra Sam: nasce così un nuovo super eroe!

Una storia che entrata nella leggenda, presentata in italiano con i contenuti originali del 1969!

Marvel Replica Edition – Marvel Super Heroes Secret Wars 2

Marvel Replica Edition

3,50 €

Contiene: Marvel Super Heroes Secret Wars #2 Facsimile Edition

Continua la storia che ha cambiato per sempre la storia dei grandi eventi: sono scoppiate le Guerre Segrete!

Riuniti dall’Arcano sul pianeta Battleworld, gli eroi si uniscono contro i più grandi super criminali dell’universo.

Le trame del Dottor Destino, di Galactus e di Magneto mettono a repentaglio tutto ciò che esiste!

Una fuga nel lontano 1984, con la storia italiana inframmezzata da pubblicità e contenuti originali!

Daredevil di Brian Michael Bendis & Alex Maleev 2

Marvel Giant-Size Edition

65,00 €

Contiene: Daredevil (1998) #41/50, #56/65

Continua la nuova edizione in formato gigante dello storico ciclo di Daredevil firmato da Brian M. Bendis e Alex Maleev!

Matt Murdock è costretto a fare i conti con le conseguenze legali (e non) dello svelamento della sua identità segreta.

L’ultima cosa di cui avrebbe bisogno è il ritorno di Typhoid Mary, una predatrice schizofrenica che terrorizza le sue vittime con un’apparentemente inesauribile sete di violenza.

Come se non bastasse, Wilson Fisk è tornato a Hell’s Kitchen per ripristinare il suo impero criminale e vendicarsi di coloro che l’hanno estromesso dalla posizione – un tempo intoccabile – di Kingpin!

Avengers 9

Assalto all’ A.I.M

Marvel Omnibus

70,00 €

Contiene: Avengers (1963) #378/390, Marvel Double Feature: Avengers/ Giant-Man (1994) #379/382, Vision (1994) #1/4, Captain America (1968) #440/441, Iron Man (1968) #319, Avengers: The Crossing (1995) #1

Grossi guai per Giant-Man, mentre Crystal e Quicksilver dovranno risolvere un inquietante mistero sul monte Wundagore!

Visione deve decifrare degli strani incubi che somigliano a ricordi, mentre Ercole scopre la verità sulla propria fidanzata mortale!

La doppia minaccia dell’A.I.M. e del Teschio Rosso… e il tradimento per mano di uno storico Avenger!

Le storie anni 90 degli Eroi più potenti della Terra giungono a una svolta, in un volume imperdibile!