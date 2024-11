Tra le uscite Planet Manga del 21 novembre 2024 troviamo gli esordi di I Cavalieri dello Zodiaco – Episode G: Requiem, Blade & Bastard e L’Uomo Tigre – Tiger Mask New Edition, oltre all’antologia Lycoris Recoil React.

Inoltre arriva, in collaborazione con Disney, Kingdom Hearts III e continuano altri successi come She Is Beautiful, Black Clover (di cui esce anche l’esclusiva Collabovariant in sinergia con Star Comics), Yomotsu Hegui – Il Frutto del Regno dei Morti e tanti altri.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 21 novembre 2024.

Le uscite Planet Manga del 21 novembre 2024

Hikaru No Go Ultimate Deluxe Edition 13

15,00 €

Quella che sembrava una schiacciante vittoria contro il meijin Toya viene messa in discussione da Hikaru, il quale fa notare a Sai una mossa brillante che avrebbe invertito l’esito dello scontro. Lo spirito comprende che il proprio perdurare nel mondo dei vivi non era teso a godere del Go, ma a mostrare a Hikaru quella straordinaria partita. Ora che ha esaurito il suo compito, che ne sarà di Sai?

Jinbocho Sisters 4

7,00 €

UN LIBRO PUÒ SCONVOLGERE LA VITA DI UNA PERSONA?

Se quel libro è il diario scritto dall’artista Hisatsugu Fuse e se tra le sue pagine si cela la verità su cosa ha fatto dopo essersene andato di casa, per le sorelle Karakida potrebbe essere un terremoto. Tsugumi si trova a casa dell’uomo che forse ha il manoscritto…

Uncle From Another World 10

7,00 €

AL CENTRO DEL DUNGEON QUALCOSA DI TERRIBILE SORPRENDE LO ZIO, L’ELFA, CHARION E AUTOM

Il Re dei morti si è impossessato dell’Elfa e non sarà semplice affrontare questo essere potentissimo in grado di manovrare la magia e gli scheletri. Ce la faranno a liberare la compagna d’avventure?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Ragna Crimson 14

7,50 €

IL DRAGONE MACCHINA GLESTNOVAK

Il Culto del Sole deve recuperare la scheggia della cometa d’argento ritrovata nelle miniere di Rugia. Pur sapendo che si tratta di una trappola, Ragna non si tira indietro. Separato dai compagni, il Santo della Spada Lucente si troverà ad affrontare un potente avversario…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Black Clover 36

Purple 49

5,20 €

Yomotsu Hegui – il Frutto del Regno dei Morti 2

7,00 €

UN HORROR D’AZIONE DALL’AUTORE DI GREEN BLOOD E HIDEOUT

Gli immortali si aggirano fra la gente comune offrendo il frutto di Yomotsu Hegui a coloro che si lasciano sedurre dall’idea della vita eterna. Tocca a Nawa andare a caccia di chi ha commesso l’errore di accettare un’esistenza senza fine.

Thunder3 4

7,00 €

BATTAGLIA A SENSO UNICO

I Rebellion danno il via all’attacco agli alieni che hanno invaso il mondo. La disparità di forze e tecnologia, però, è notevole… Unica speranza: l’uso della speciale medicina che dona superpoteri. Un farmaco eccezionale, ma sarà sufficiente?

She is Beautiful 2

7,00 €

QUANTO LONTANO PUOI ARRIVARE, SE AL RISVEGLIO NON RICORDI PIÙ DA CHI STAI SCAPPANDO?

Ogni volta che Kurumi si addormenta, perde i ricordi. L’unico punto fermo resta Hikari. Dopo l’ennesima fuga, riuscirà a raggiungerla in Russia? E Sayaka la sta davvero proteggendo? O nasconde qualcos’altro?

Ender Geister the Last Exorcist 4

7,00 €

ASSASSINI CONTRO ESORCISTI… CHI VINCERÀ?!

Cos’è successo davvero quando, durante quella misteriosa missione in Africa, Dominic ha incontrato il suo demone? E chi ha assoldato i migliori killer del mondo per eliminare il Cacciatore Nero non appena ha messo piede in Giappone?

Ken il Guerriero – Hokuto No Ken Extreme Edition 5

7,50 €

NELLA CITTÀ DEI DEMONI URLANTI

Ken, Rei e Mamiya sono entrati a Cassandra. Il loro obiettivo è trovare e liberare Toki, che si dice sia qui rinchiuso. Per riuscirci, dovranno prima superare diversi ostacoli e nemici, a partire dal temibile Capocarceriere…

The Ichinose Family’s Deadly Sins 4

7,50 €

IL SOGNO NON È ANCORA FINITO

Tsubasa si è risvegliato dopo quattro anni di coma, ma continua a sognare il mondo creato durante la degenza in ospedale. Manca ancora un tassello per potersi riappropriare di tutti i ricordi. La sua famiglia, intanto, si comporta in modo strano…

CONTIENE DEI FANTASTICI ADESIVI!

Make the Exorcist Fall in Love 4

7,00 €

COSA TORMENTA LEAH AL PUNTO CHE IL SUO CORPO RIFIUTA LA CARNE?

La verità sconvolgente dell’incontro dell’esorcista con Beelzebub, il signore del male che incarna il peccato della gola, si affaccia in un quarto volume in cui Tokyo è sotto attacco. Demoni del passato e del presente in un duello decisivo.

Detonation Island Double Edition 3

12,90 €

UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE DEL CAPOLAVORO DI TSUTOMU TAKAHASHI, L’AUTORE DI JUMBO MAX E GUITAR SHOP ROSIE

A Takashi non importa della scuola, delle regole, della polizia: vuole solo correre sulla sua motocicletta, lasciando che il rombo del motore e lo sferzare del vento spazzino via ogni preoccupazione. Ma che futuro può avere un bosozoku?

I Cavalieri dello Zodiaco – Episode G: Requiem 1

7,00 €

VOLUMI INTERAMENTE A COLORI PER L’ULTIMO E PIÙ GRANDE SCONTRO CON LE DIVINITÀ PRIMORDIALI

Il mondo è avvolto dalle fiamme, le costellazioni svaniscono, i Cavalieri affondano nel mare nero del dio Ponto e il Santuario crolla. L’unico superstite è Seiya, il Cavaliere d’Oro del Sagittario…

Lycoris Recoil React

7,00 €

LA PRIMA ANTOLOGIA UFFICIALE

Siete amanti del LycoReco come gli autori che hanno scritto questi racconti? Ecco a voi la prima antologia di Lycoris Recoil! Una raccolta che vi delizierà con retroscena comici e momenti spensierati legati ai personaggi del manga della pluripremiata serie anime.

Blade & Bastard 1

7,00 €

UN DARK FANTASY INTRISO DI SANGUE E CENERE ISPIRATO AI LEGGENDARI DUNGEON CRAWL WIZARDRY

Il Labirinto: luogo brulicante di mostri. I più audaci lo affrontano a caccia di gloria e ricchezze. Iarumas, in cerca di ricordi perduti, vaga per quel dedalo oscuro: potrà far luce sul proprio passato? Di Kumo Kagyu (Goblin Slayer) e Makoto Fuugetsu (Granblue Fantasy).

L’Uomo Tigre – Tiger Mask New Edition 1

14,90 €

IL PIÙ FAMOSO DEI LOTTATORI MASCHERATI. VERA E PROPRIA ICONA DEI COMBATTIMENTI SUL RING. È L’UOMO TIGRE!

Dalla fine degli anni 60 è nel cuore degli appassionati di manga e anime e negli anni 80 grazie alla serie animata diventa un mito in Italia. Nuova edizione composta da sette maxi-volumi con extra inediti per un’autentica pietra miliare del fumetto giapponese. Indossate il mantello e gettatevi nella mischia!

IL MANGA CHE HA ISPIRATO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Rebuild of Evangelion Complete Records Collection

125,00 €

GLI ARTBOOK DEI PRIMI DUE FILM DELLA TETRALOGIA DI REBUILD OF EVANGELION DISPONIBILI IN UN ELEGANTE COFANETTO

Dalle prime stesure dei copioni, fino ai fotogrammi finali, una lettura imprescindibile per i fan avidi di conoscere tutti i passaggi della realizzazione della versione alternativa della saga di culto creata da Hideaki Anno.

Evangelion: 1.0 You Can (Not) Advance. 1

Complete Records Collection

45,00 €

Un fantastico artbook per celebrare la saga di Rebuild of Evangelion, che narra la storia alternativa della lotta degli Eva contro gli Angeli. Il viaggio nel primo episodio della tetralogia cinematografica raccontato attraverso i fotogrammi del film, i materiali preparatori, i dettagli di produzione, revisioni e molto altro ancora.

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance. 2

Complete Records Collection

45,00 €

Il secondo capitolo di Rebuild of Evangelion raccontato attraverso la raccolta dei fotogrammi del film, per rivivere tutta l’intensità della lotta dei piloti degli Eva contro gli Angeli. Immagine per immagine, ripercorriamo l’arrivo della misteriosa Mari, i tormenti di Shinji, e i sentimenti di Asuka e Rei che si mescolano sul campo di battaglia!

Evangelion: 2.22 You Can (Not) Advance. 2

Complete Records Collection

35,00 €

Oltre al volume che raccoglie i fotogrammi del film, ecco l’artbook che ricostruisce minuziosamente le fasi di pre-produzione e post produzione del secondo capitolo di Rebuild of Evangelion. Una straordinaria raccolta di materiali preparatori e promozionali, impreziositi dai commenti dei designer e dallo script del lungometraggio.

Death Note 1

Christmas Variant

9,90 €

IL CAPOLAVORO DI TSUGUMI OHBA E TAKESHI OBATA IN VERSIONE NATALIZIA

Ryuk abbandona nel mondo degli umani un quaderno dotato di un enorme potere. Un ragazzo cinico e geniale lo scopre e decide di servirsene per cambiare il mondo… All’interno di un pack pronto per essere regalato, il primo volume con cover variant effettata di un cult assoluto del fumetto nipponico.

Yomi No Tsugai 1

Christmas Variant

9,90 €

IL REGALO PERFETTO SOTTO L’ALBERO

Un villaggio sperduto tra i boschi. Un oscuro segreto che incombe sui gemelli Yuru e Asa. Un’oasi di pace che diventerà un campo di battaglia… In un pack natalizio, l’edizione con cover variant effettata di Yomi no Tsugai 1, la serie più recente di Hiromu Arakawa, autrice di Fullmetal Alchemist.

Kingdom Hearts II 1

8,50 €

Kingdom Hearts III 1

Variant Edition

12,50 €

UNA NUOVA AVVENTURA DEL MANGA TRATTO DALLA SAGA DI VIDEOGIOCHI DI CULTO TARGATI DISNEY E SQUARE ENIX

Sora, il prescelto della Keyblade, per salvare i mondi deve recuperare i poteri. Come sempre accompagnato da Pippo e Paperino, raggiunge l’Olimpo, dove spera che Hercules possa aiutarlo. Sarà davvero la scelta giusta?