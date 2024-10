Alfredo Paniconi 2023-12-12T21:14:16+01:00 Un albo illustrato per chi ama il mare, la brezza marina, il profumo della salsedine e anche i cieli grigi dell’inverno e dell’autunno. Consigliato a chi cerca una connessione forte con la natura in tutte le sue manifestazioni. Testi: Daniele Nicastro Illustrazioni: Erika De Pieri Casa Editrice: Lavieri Edizioni Genere: Sentimentale Fascia di età: dai 5 anni Pagine: 32 pp. Formato: 22×30 cm, Cartonato Uscita: Ottobre 2023 Prezzo: 15,90 €

Autore: Masasumi Kakizaki

Casa Editrice: Planet Manga

Provenienza: Giappone

Prezzo: € 7,00

Rilegatura: Brossurato + Sovracover

Pagine: 240

Formato: 13X18

Data di pubblicazione: 19/09/2024

Yomotsu Hegui – Il Frutto del Regno dei Morti è tra le nuove proposte della casa editrice italiana, Planet Manga, del mese di settembre. Prima di addentrarci nel mondo creato dal mangaka, Masasumi Kakizaki, bisogna subito specificare che si tratta di un contenuto accessibile solo agli adulti, per via delle tematiche narrate e per la grafica decisamente intense. Lo stile di disegno in particolare colpisce fin dalla prima pagina, anticipando al lettore che non leggerà qualcosa di rilassante o divertente, bensì tutto il contrario. Gli eventi ruotano attorno al protagonista Kanetsugu Nawa e si tratta di un ex poliziotto finito in carcere per aver cercato di vendicare la morte di sua moglie e di sua figlia avvenuta per mano di una coppia di delinquenti. Scontata la pena e uscito dal carcere, tutta la sua famiglia lo evita in quanto spaventato per le azioni commesse che lo hanno portato in carcere. Tormentato dai ricordi, gli rimane soltanto la sua vendetta da completare. Una strana ragazza intanto lo segue, apparentemente motivata da un secondo fine. Da questo incontro i lettori avranno modo di conoscere i segreti dietro un frutto speciale, chiamato Yomotsu Hegui, che rende coloro che lo mangiano, immortali.

Yomotsu Hegui – Il Frutto del Regno dei Morti: RECENSIONE

Planet Manga questo mese propone un manga horror dal titolo Yomotsu Hegui – Il Frutto del Regno dei Morti. Scritto e disegnato da Masasumi Kakizaki, il primo dei tre volumi raccoglie 6 capitoli uno più entusiasmante dell’altro. I lettori avranno la possibilità di entrare nella vita del giovane protagonista Kanetsugu Nawa, un ex poliziotto che si trova in carcere per aver commesso due reati. Infatti ha tolto la vita a due uomini ma per una ragione molto chiara. I due delinquenti hanno infatti assassinato sua moglie e sua figlia, scatenando così l’ira irrefrenabile di Nawa. Quello che colpisce fin da subito di questo volume è il clima di sofferenza e collera che trasuda in ogni pagina dove è presente Nawa. Dopo aver perso la sua famiglia nulla sembra avere un senso per lui, fino a quando non scopre che uno dei due assassini che credeva di aver ucciso, è ancora in vita. Tale colpo di scena diventa la ragione di vita del protagonista, che alimenta quella vendetta che non è riuscito a portare a termine.

Il nome di quest’uomo è Shinichi Sakase, che Nawa raggiunge facilmente in quanto svolge la professione di tassista. Dopo averlo catturato e rapito in un luogo nascosto, decide di scaricare tutta la sua ira sull’assassino, uccidendolo con una mazza di ferro. Nonostante il suo volto sia irriconoscibile e apparentemente morto, ad un tratto le sue membra sparse si ricompongono riportandolo in vita. Il motivo per cui Sakase è ancora vivo è perché ha mangiato un frutto speciale che rende immortali che lo mangia e questo cresce direttamente da un albero chiamato Yomotsu Hegui. Quest’albero si trova solo nel regno dei morti e per qualche ragione si trova nel regno dei vivi, ossia mortali. Per ristabilire questo ordine, i lettori conosceranno Ren, nota come “la Morte”, che in compagnia di uno strano alieno, Ookamutusmi, vaga tra i mortali per scovare tutti quelli che hanno mangiato il frutto per poterlo estirpare e distruggere.

Tuttavia Ren non può scovare da sola questi soggetti, ma Nawa sì, in quanto con il suo potere speciale può sentire le voci di chi possiede il frutto. Nawa può farlo perché, ignaro, dentro di sé possiede lo stesso potere degli immortali, che però gli permette anche di vedere dove si trova il seme del frutto da estirpare. La missione di Ren è questa, che si contrappone a quella dell’antagonista del manga, Yue. Si tratta di colui che ha trovato la radice dello Yomotsu Hegui e lo ha coltivato in un luogo nascosto. Quindi mentre Nawa vuole eliminare gli immortali dal regno dei mortali, Yue vuole liberare tutti dalla morte e dalle sofferenze.

Gli aspetti più positivi che colpiranno i lettori di questo primo volume sono la profondità del protagonista e lo stile dei disegni. Riguardo il primo punto, Nawa è un leader silenzioso, un vero paladino della giustizia che non si fa scrupoli a intervenire in soccorso di chi ha bisogno. Nonostante sia cubo e spaventoso, non agisce mai in modo irrazionale e riesce sempre a controllare la sua ira e il demone che ospita dentro di sé. Mentre lo stile di disegno di Masasumi Kakizaki è di qualità pazzesca, caratterizzato da tratti precisi, realistici e molto espressivi che coinvolgono il lettore. Si adatta perfettamente alla narrazione horror, cupa e molto pesante che non avrebbe funzionato se il mangaka avesse scelto uno stile diverso. La precisone nelle scene di violenza e di abusi, è così realistica e impattante da portare i lettori anche a doversi fermare un attimo nella lettura.