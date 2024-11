Black Clover: perché l’anime deve assolutamente tornare?

Con il manga di Black Clover ormai vicino alla conclusione, i fan chiedono a gran voce il ritorno dell’anime per completare la storia e regalare alla serie un finale epico.

Un manga che si avvicina al gran finale

Il manga di Black Clover, creato da Yuki Tabata, è in fase conclusiva. La serie, che ha recentemente adottato una pubblicazione trimestrale su Jump GIGA, sta raccontando le battaglie finali tra Asta, Yuno e Lucius Zogratis. Con soli pochi aggiornamenti rimasti, si prevede che il manga terminerà entro il 2025. Questo tempismo è perfetto per permettere all’anime di tornare, con una finestra ideale che potrebbe aprirsi nel 2026.

Dal momento che ci sono oltre 100 capitoli di materiale inedito da adattare, incluso l’arco del Regno di Spade e l’attuale arco finale, l’anime ha tutto ciò che serve per tornare con una narrazione ricca e avvincente.

Un’eredità incompleta

La serie animata si è fermata al 171° episodio, interrompendosi su un vero e proprio cliffhanger. Gli ultimi episodi hanno mostrato Asta mentre sbloccava nuovi poteri e accennavano a un’importante alleanza con il demone anti-magia. Tuttavia, la storia dell’anime si è fermata nel bel mezzo della preparazione per l’arco del Regno di Spade, lasciando moltissimo terreno da esplorare.

A oggi, il manga ha raggiunto il capitolo 373, coprendo numerosi sviluppi cruciali che i fan dell’anime non hanno ancora visto: dalle battaglie nel Regno di Spade, ai nuovi allenamenti, fino al grande confronto finale per il destino del Regno di Clover.

Pierrot e il futuro dell’anime

Studio Pierrot, che ha animato la serie originale, è attualmente impegnato con altri grandi progetti di Shonen Jump, tra cui Bleach: Thousand-Year Blood War e Boruto: Naruto Next Generations. Tuttavia, con la conclusione di Bleachprevista per il 2025, potrebbe essere il momento giusto per Pierrot o la sua divisione Pierrot Films di concentrarsi sul ritorno di Black Clover.

L’adattamento anime merita di concludersi con lo stesso entusiasmo e la qualità che ha caratterizzato i suoi 171 episodi. I fan che hanno aspettato anni per vedere la conclusione animata della serie sono ancora in attesa, e un finale adeguato sarebbe il giusto tributo per una delle serie più amate degli ultimi anni.

Un’opportunità imperdibile

Con l’anime interrotto in un momento di alta tensione e una base di fan devota che continua a crescere, riportare Black Clover sullo schermo potrebbe essere un successo garantito. La serie animata non solo ha mantenuto una qualità elevata nei suoi combattimenti e nella narrazione, ma ha anche costruito un’eredità che merita un finale degno della storia.

Fonte Comic Book