Oshi no Ko: svelato il nuovo trailer del live-action

Il manga di Oshi no Ko si è recentemente concluso e anche se i fan potrebbero essere divisi sul finale, l’adattamento live action sembra essere più promettente che mai. E a tal proposito è possibile guardare il nuovo trailer del live-action che svela la sigla finale del progetto, intitolata “Shining Song” di B-Komachi. L’adattamento live action del manga sarà rilasciato su Amazon Prime in tutto il mondo a partire dal 28 novembre, con un film live action in uscita il 20 dicembre per concludere la storia. Non è chiaro quanto della storia sarà adattato nel live action, considerando che saranno pubblicati solo otto episodi, escluso il film.

Oshi no Ko segue un ginecologo di nome Gorou, un fan sfegatato della pop idol Ai Hoshino che ha il compito di aiutarla a far nascere i suoi figli in segreto, lontano dal pubblico. Durante il prologo della serie, la notte del parto, Gorou viene brutalmente ucciso da un misterioso aggressore e si reincarna in uno dei figli di Ai, che lei chiama Aquamarine “Aqua” Hoshino. È interessante notare che, nonostante sia un neonato, Aqua ricorda tutto della sua vita passata.

Anche la sua sorella gemella, Ruby, era una fan accanita di Ai nella sua vita precedente, il che porta i due a creare un legame competitivo tra fratelli. Quando i due bambini sono ancora piccoli, Ai viene ucciso nella loro casa da un altro uomo misterioso, portando Ruby e Aqua a decidere di scoprire l’identità dell’assassino e assicurarlo alla giustizia. Nonostante la sua premessa fantastica, Oshi no Ko eccelle nel commentare e criticare l’industria dell’intrattenimento giapponese. Fornendo commenti toccanti e prendendo spunto da tragedie della vita reale che coinvolgono idol popolari, la serie riesce a mantenere un tono cupo pur offrendo un potente mistero di fantasia e una storia genuinamente divertente su idol in erba.

Per questo motivo, Oshi no Ko ha il potenziale per brillare come un dramma live action. Inoltre, molti degli attori che lavorano al progetto hanno esperienza come idol, tra cui Nagisa Saito, che interpreterà Ruby, che in precedenza era un membro del gruppo idol =LOVE, e Asuka Saito, un ex membro del gruppo idol Nogizaka46, che interpreterà Ai.

