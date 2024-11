Oshi No Ko si conclude: pubblicato il capitolo finale del manga

È giunto il momento di dire addio al manga di Oshi No Ko. La serie Dark Idol è diventata un punto di riferimento del suo genere sia nel manga che nell’adattamento anime, poiché la storia di Ai e dei suoi figli ha conquistato i fan. Sfortunatamente, proprio come le recenti conclusioni di My Hero Academia e Jujutsu Kaisen, il manga seinen di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari ha pubblicato il suo capitolo finale.

In vista del finale della serie, il fratello di Ruby, Aqua, ha preso la drastica decisione di salvare sua sorella eliminando per sempre Hikaru Kamiki. Sfortunatamente, l’unico modo per farlo era che Aqua sacrificasse la propria vita, afferrando il “mostro innegabile” e facendoli precipitare entrambi verso la morte. Alle prese con la perdita del fratello, l’ultimo capitolo di Oshi No Ko esplora i piani di Ruby per il futuro e il suo impatto sul mondo.

L’ultimo capitolo inizia con Ruby che sta ancora elaborando la perdita del fratello, giungendo alla decisione di affrontare il suo stesso dolore. Fortunatamente, gli amici che la sorella di Aqua ha conosciuto lungo la strada nella serie sono lì per sostenerla.

Ruby trova effettivamente una ragione per vivere quando decide di seguire le orme di Ai e diventare lei stessa un idol di successo. Il recente trauma di Ruby, come spiegato nel finale, collega il mondo a lei, e la sua popolarità sale alle stelle. Vivendo la sua tragedia, Ruby è in grado di realizzare i suoi sogni a un costo che potrebbe essere troppo da sopportare.

I momenti finali dell’ultimo capitolo vedono Ruby spiegare ai lettori che sta “lavorando di nuovo”. La protagonista sopravvissuta spiega che non importa quanto le cose diventino difficili, ha bisogno di sorridere e divertirsi sul palco. Afferma che ora ha un lavoro incredibilmente divertente e lavorerà per il futuro che è stato cementato da Ai e Aqua, anche se c’è una tristezza dietro questa affermazione.

Mostrando un’espressione felice, Ruby saluta i lettori mentre la serie volge al termine. Ruby potrebbe aver realizzato il suo sogno di diventare un’idol, intrattenendo le masse, ma ha perso sua madre e suo fratello nel tracciare questa strada.

Fonte – Comicbook