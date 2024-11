Tre supereroi atomici in Justice League: The Atom Project

Il rilancio della Justice League da parte della DC sta già facendo passi da gigante e continua con la miniserie spin-off in sei numeri Justice League: The Atom Project che si va ad affiancare alla serie regolare Justice League Unlimited di Mark Waid e Dan Mora.

Ray Palmer and Ryan Choi work to restore the Justice League’s superpowers in the wake of Absolute Power, but what if one of them doesn’t have their abilities anymore? LEGGI ANCHE:



Black Lightning guida l’unità di crisi della Justice League Justice League: The Atom Project, by John Ridley, Ryan Parrott and Mike Perkins, debuting January 1, 2025 pic.twitter.com/NvDOeeO8bX — DC (@DCOfficial) October 18, 2024

Realizzata degli scrittori John Ridley e Ryan Parrott e del disegnatore Mike Perkins, Justice League: The Atom Project sarà incentrata sui due supereroi che utilizzano il nome di The Atom, ovvero Ray Palmer e Ryan Choi, oltre che sul supereroe atomico Nathaniel Adam / Captain Atom. Al di là della somiglianza dei nomi, il trio di personaggi sarà unito nel tentativo di aiutare i vari esseri dotati di superpoteri della DC a riacquistare i propri poteri, dopo che le cose sono state sconvolte dagli eventi che hanno segnato la conclusione della recente serie evento Absolute Power.

Justice League: The Atom Project is confirmed to be a 6 issue mini-series Written by Ryan Parrot with John Ridley and Art by Mike Perkins. pic.twitter.com/siSO81cAHn — DCU Updates (@dcuworld) October 27, 2024

Sulla scia di Absolute Power, le superpotenze del pianeta Terra sono nel caos… e spetta alla neo-riformata Justice League riportare l’ordine in quel caos. Entrano in scena Ray Palmer e Ryan Choi, entrambi eroi chiamati Atom. Queste menti brillanti si mettono al lavoro per creare il primo sistema al mondo di riassegnazione e backup dei superpoteri, chiamato in codice Atom Project. Ma non tutti vogliono riavere i loro poteri e Capitan Atom è deciso a impedire che le sue abilità atomiche scomparse vengano mai ritrovate. Unisciti allo scrittore premio Oscar John Ridley, al co-creatore di Rogue Sun Ryan Parrott e all’artista di Batman: First Knight Mike Perkins nella tana del coniglio di un intenso thriller spionistico a sfondo atomico che farà cadere il cambiamento nel DCU come una bomba atomica!

The Atom Project, variant cover 1! I’ll be doing a series of variants for @dcofficial’s new series featuring The Atom, Ryan Choi, and Captain Atom! New costumes designed by me for this new team. Can’t wait to show you more! Thank you to DC for showing me so much love these days! pic.twitter.com/N214RhneOo — Kevin Wada (@kevinwada) October 23, 2024

Justice League: The Atom Project (che vede anche il contributo di Kevin Wada nell’ideazione del nuovo design dei personaggi) è un altro titolo che si aggiunge all’iniziativa DC All In, che offre una linea continuativa di titoli principali, con nuove e audaci direzioni e punti di partenza per molti personaggi e squadre.