Il Leader Supremo Kylo Ren alla scoperta di Darth Vader in “Star Wars: Legacy of Vader”.

Per far morire il passato, Kylo Ren deve affrontarlo. Il viaggio che ha intrapreso tra Gli ultimi Jedi e L’ascesa di Skywalker è raccontato in STAR WARS: LEGACY OF VADER, una nuova serie regolare a fumetti che verrà lanciata a febbraio.

La serie sarà realizzata da due dei più acclamati narratori della galassia lontana, lontana: l’autore di best-seller Charles Soule, che ha raccontato l’ascesa al potere di Vader nella sua run di DARTH VADER del 2017, e l’artista Luke Ross, noto per il suo epico lavoro su titoli di Star Wars come JANGO FETT, WAR OF THE BOUNTY HUNTERS e THRAWN.

His madness takes him down a deadly path to discover the truth about his grandfather’s life. From Mustafar to Tatooine, what secrets does Fortress Vader hold for the young tyrant? Learn more ⬇️ https://t.co/KM84zvoXFO — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) October 24, 2024

Dopo aver ucciso il suo maestro, il Leader Supremo Snoke, Kylo Ren è ora il leader del Primo Ordine, ma gli eventi recenti, tra cui l’assassinio del padre, la sconfitta per mano di Luke Skywalker e un sorprendente legame con la misteriosa Rey, lo costringono a fare i conti con ciò che significa veramente essere l’erede di Vader.

Mentre persegue la sua oscura missione di riportare l’ordine nella galassia, la follia di Kylo lo porta su un sentiero mortale per scoprire la verità sulla vita di suo nonno. Da Mustafar a Tattooine, queste sono le emozionanti avventure che hanno permesso a Kylo di affrontare il suo tumulto interiore e incontrare il suo destino!

Kylo Ren is back to finish what his grandfather started just revealed: Marvel’s Star Wars: Legacy of Vader get your first look at the cover and interior art nowhttps://t.co/w8bCj8l7Zs pic.twitter.com/hHBThG0KHs — Star Wars (@starwars) October 24, 2024

Intervistato su StarWars.com, Charles Soule ha dichiarato:

“Quando i fan mi parlano del mio lavoro su Star Wars, due dei miei fumetti Marvel vengono citati più di ogni altra cosa: la mia run del 2017 su DARTH VADER con Giuseppe Camuncoli e la mia serie del 2019 THE RISE OF KYLO REN con Will Sliney. Penso che entrambe abbiano funzionato così bene in parte perché erano ambientate in punti della linea temporale di Star Wars pieni di domande senza risposta su personaggi che il pubblico ama davvero. Questa nuova serie non è solo una combinazione di quelle due serie, ma anche la possibilità di esplorare una sezione estremamente ricca della linea temporale che è quasi completamente aperta”: Il periodo di Kylo Ren come Leader Supremo del Primo Ordine tra Episodio VIII ed Episodio IX. È una delle serie più belle a cui abbia mai lavorato, e sono davvero entusiasta di poter continuare a seguire il mio percorso nella galassia di Star Wars con una serie straordinaria come questa”.

L’editor Mark Paniccia ha aggiunto:

“Charles voleva raccontare queste storie da tempo e finalmente abbiamo avuto l’occasione perfetta.Rimarrete scioccati dalle rivelazioni che ha in serbo… cose che non avreste mai pensato di vedere dal passato di Kylo e di Fener. E Luke Ross ha portato la sua capacità di storytelling a un nuovo livello. I disegni delle pagine sono incredibili e vanno di pari passo con la storia oscura e tormentata di Kylo”.