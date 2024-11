Petpool e Alligator Loki: il Natale Marvel è con i “funny animals”

Gli adorabili e imprevedibili animali domestici (più o meno…) dell’Universo Marvel stanno per arrivare nelle fumetterie, giusto in tempo per le feste: questo dicembre, PETPOOL: POOL PARTY e ALLIGATOR LOKI HOLIDAY SPECIAL faranno il salto da Infinity Comics agli scaffali delle fumetterie. In questo loro debutto su carta stampata, insieme all’adattamento delle storie presentate in formata a scorrimento verticale online su Marvel Unlimited, il servizio di abbonamento ai fumetti digitali della Marvel, ci saranno anche storie inedite degli stessi team creativi.

Tradizionalmente ogni venerdì su Marvel Unlimited vengono pubblicati uno o più serial umoristici o comunque leggeri, spesso con protagonisti vari animali dell’Universo Marvel (al punto che abbiamo anche avuto il crossover Infinity Paws all’inizio dell’anno). Quest’estate, in concomitanza con l’esordio cinematografico di Dogpool in Deadpool & Wolverine, per una settimana le varianti animali di Deadpool sono state protagoniste di Marvel Unlimited con gli speciali dedicati anche a Catpool e Mousepool.

PETPOOL: POOL PARTY #1

Scritto da MACKENZIE CADENHEAD

Disegni di ENID BALÁM

PETPOOL: POOL PARTY #1 raccoglierà le avventure di Dogpool, Catpool, Mousepool e lo one-shot DOGPOOL TEAM-UP Infinity Comic che hanno debuttato originariamente la scorsa estate su Marvel Unlimited. Il fumetto, che si presenta sotto forma di one-shot irriverente e divertente, conterrà anche una nuovissima avventura natalizia con le varianti di Deadpool, tutte create dal team creativo che ha ideato le loro disavventure: la scrittrice MacKenzie Cadenhead e l’artista Enid Balám!

ALLIGATORE LOKI HOLIDAY SPECIAL #1

Scritto da ALYSSA WONG

Disegni di BOB QUINN

ALLIGATOR LOKI: HOLIDAY SPECIAL #1 uscirà una settimana prima di Natale, raccogliendo i numeri #13-24 della serie di successo ALLIGATOR LOKI Infinity Comic per la prima volta in su carta stampata, insieme a una nuovissima storia natalizia scritta da Alyssa Wong e disegnata da Bob Quinn! Unitevi all’Alligatore Loki e ai suoi tanti, tantissimi amici – dagli X-Men agli Young Avengersi a diversi Simbionti – mentre si scatenano nell’Universo Marvel, seminando caos e cameratismo in egual misura.