Doom Academy: la scuola di magia Marvel al servizio del Dr. Destino

A partire da febbraio, ONE WORLD UNDER DOOM si diffonderà nell’Universo Marvel, e la prima delle sue numerose serie tie-in è stata annunciata al Women of Marvel Panel del New York Comic Con: DOOM ACADEMY!

DOOM ACADEMY sarà una miniserie limitata di cinque numeri scritta dall’autrice MacKenzie Cadenhead (MARVEL MUTTS) e disegnata da Pasqual Ferry (DOCTOR STRANGE) che vedrà la scuola per giovani stregoni del Dottor Strange trasformata secondo le regole di Destino! Gli studenti della Strange Academy sono stati fondamentali per l’audace ascesa al potere da parte di Destino in BLOOD HUNT, e ora che ha il mondo intero sotto il suo potente controllo, la sua influenza su questi giovani eroi Marvel in ascesa inizia per davvero.

Starting in February, ‘One World Under Doom’ overtakes the Marvel Universe, and the first of its tie-in series was just announced at the Women of Marvel panel at #MarvelNYCC: DOOM ACADEMY! pic.twitter.com/6NnHmEsCiz — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) October 20, 2024

Pensavate che la Strange Academy sarebbe stata la stessa nel mondo con il Dottor Destino come Stregone Supremo?! NO! Ora è la DOOM ACADEMY! Trasferita da New Orleans a Latveria, la migliore scuola di magia del mondo è appena migliorata (secondo alcuni). È l’inizio del secondo anno per gli studenti della Strange Academy, e si sa che le cose non andranno come previsto!

The five-issue limited series written by author Mackenzie Cadenhead and drawn by @PasqualFerry sees Doctor Strange’s school for young sorcerers transformed in accordance with Doom’s rule! pic.twitter.com/0Ke1vj60JS — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) October 20, 2024

MacKenzie Cadenhead ha così parlato di come si è approcciata alla serie.

“È stato davvero divertente ripercorrere le vecchie storie di Doom e scegliere alcuni personaggi a caso che esistono in quel mondo e trovare qualcuno o il figlio di qualcuno che potrebbe frequentare la Doom Academy. E poiché la scuola e Latveria non esistono, abbiamo potuto giocare con le cose. Pasqual si sta divertendo un mondo a inventare bellissimi località”.

DOOM ACADEMY conterrà anche sequenze del disegnatore João Lemos. Cadenhead le spiega così:

“In questa storia, Zoe finisce per cadere in uno strano mondo dal quale i suoi amici devono aiutarla a fuggire. Abbiamo coinvolto un altro artista per illustrare questo mondo. La ricerca di João Lemos sul folklore e sulle fiabe dell’Europa orientale è stupefacente”.