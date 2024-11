One Piece: annunciata una pausa improvvisa del manga?

Il manga di One Piece è tornato di recente con un nuovo capitolo dopo l’annuncio della pausa di un paio di settimane. Ma pare che improvvisamente One Piece potrebbe nuovamente andare incontro ad un’altra sorprendente pausa. Anche se la serie si trova nella sua fase finale, la fine di quest’anno ha portato ad alcune pause inaspettate. L’anime ha sospeso per sei mesi la trasmissione dell’arco di Egghead, che sarà quindi assente fino ad aprile dell’anno prossimo. Per quanto riguarda il manga, è stato in pausa a sua volta un paio di pause. Il manga di Eiichiro Oda è appena tornato da una pausa di due settimane, poiché il mangaka aveva rivelato che stava usando questo tempo per lavorare alla produzione della seconda stagione della serie live-action di One Piece di Netflix. Ma questa volta, la serie ha rivelato che ci vorranno ancora un paio di settimane prima che il prossimo capitolo della serie esca, dato che il capitolo 1132 di One Piece è attualmente elencato da Shueisha come in uscita il 1° dicembre in Giappone, anziché domenica prossima, 17 novembre.

One Piece è appena uscito da una pausa con l’uscita del capitolo 1131 domenica 10 novembre. Come elencato dal sito web MangaPlus di Shueisha, il capitolo 1132 di One Piece è attualmente programmato per un’uscita domenica 1° dicembre. Ciò significa che il manga si prenderà un’altra pausa di due settimane, ma questa volta non viene fornita alcuna spiegazione. Potrebbe anche trattarsi di un errore di elencazione, dato che Shueisha ha improvvisamente aggiornato la data di uscita, ma la libreria digitale Shonen Jump di Viz Media presenta una data di uscita domenica 17 novembre elencata al momento di questa pubblicazione.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Panini Comics del 14 novembre 2024

Il manga di One Piece è attualmente nei primi momenti dell’arco di Elbaf. Questa leggendaria isola di giganti è stata anticipata come una futura location, e quindi sia i fan che i Cappelli di Paglia sono emozionati di poter vedere quest’isola. Sembra che ci vorrà un po’ più di tempo per entrare nel dettaglio ma ne varrà la pena, considerato che il manga si avvicina man mano verso la conclusione.

Fonte – Comicbook