One Piece: Oda rivela un alleato inaspettato per Rufy?

L’arco dell’Isola del Futuro di One Piece si è concluso nei capitoli più recenti del manga, ma ci sono ancora diversi eventi e battaglie importanti da esplorare nell’adattamento anime. Con il Governo Mondiale che non desidera altro che mettere a tacere lo scienziato, Rufy e il suo equipaggio hanno avuto modo di apprendere parecchie cose grazie a Vegapunk. In questo arco narrativo i Cappelli di Paglia hanno avuto modo di contare su diverse alleanze nello scontro contro la Marina e i Cinque Astri, e Eiichiro Oda ha confermato che durante l’arco, Rufy ha ricevuto un aiuto inaspettato da un altro personaggio. Tenendo presente questo, i Cappelli di Paglia potrebbero contare proprio sul supporto di un nemico importante e ostico avversario.

Quando Saturn e i Cinque Astri giungono sull’isola del Futuro, persino il Gear Fifth di Rufy non sembra all’altezza del potere di uno dei capi del Governo Mondiale. La trasformazione definitiva del protagonista è quella che lo ha aiutato a sconfiggere Kaido, Rob Lucci e Kizaru, tuttavia Rufy non riesce a mantenere a lungo questa forma. Per questo nel capitolo 1103 del manga di One Piece, il Capitano di Cappello di Paglia riceve un aiuto inaspettato da una figura misteriosa.

In una recente sessione di domande e risposte, Eiichiro Oda ha rivelato l’identità di questa figura. Attraverso la rubrica SBS, la sessione di domande e risposte in cui Eiichiro Oda risponde alle domande dei fan, il mangaka ha praticamente confermato che Kizaru ha dato una mano a Rufy. “Nel capitolo 1103, Rufy inizia a mangiare un sacco di cibo ma chi ha risposto alla sua supplica dopo che ha urlato ‘ciboooooo’? Vicino a lui c’erano Sanji e Franky, potrebbe essere stato uno di loro? Anche se c’erano anche Kizaru e Sentomaru. Nessuno se n’è accorto. Il che significa che, se nessuno se n’è accorto, deve essere stato fatto alla velocità della luce. Non so proprio chi potrebbe essere. Alla velocità della luce…”

Kizaru, ha mangiato il Frutto del Diavolo noto come Pika Pika no Mi. Questo gli consente di trasformarsi in luce ogni volta che vuol e al contempo di muoversi alla velocità della luce. Con la risposta furtiva di Oda, è chiaro che Kizaru e il suo senso di “giustizia incerta” potrebbero giocare a favore dei Pirati di Cappello di Paglia.

Fonte – Comicbook