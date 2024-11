Tra le uscite manga Star Comics del 5 novembre 2024, passata l’ondata di Lucca Comics & Games, troviamo un nuovo volume di Aula Alla Deriva, l’opera di Kazuo Umezz che ha vinto il Premio Stefano Beani come Miglior Iniziativa Editoriale dell’anno durante la kermesse toscana, oltre al secondo volume di Sin City, Una Donna Per Cui Uccidere (in differenti variant) e l’undicesimo di The Case Study of Vanitas, anche in edizione variant con un’esclusivo booklet allegato.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 5 novembre 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 5 novembre 2024

AULA ALLA DERIVA n. 6

UMAMI LABEL n.2

di Kazuo Umezz

€ 17,00

IL GRANDE CAPOLAVORO DEL MAESTRO DELL’HORROR GIAPPONESE!

La scuola elementare Yamato è ormai divisa in due fazioni contrapposte, il gruppo di Takamatsu contro quello di Ootomo, ma il ritorno dell’esiliata comandante delle ragazze ribelli rivela l’esistenza di un paradiso d’abbondanza… Gli studenti partono allora per la loro ultima avventura alla ricerca del cibo con cui poter saziare la loro fame e di informazioni utili per fare ritorno a casa, mentre una nube letale di smog sembra volerli inseguire…

AYAKASHI TRIANGLE n. 11

DRAGON n.316

di Kentaro Yabuki

€ 5,90

Un bilanciato mix fra sentimento, sovrannaturale, comicità, azione, suspense e… inquadrature maliziose!

Matsuri e Suzu si recano in uno stabilimento balneare che ha perso molti clienti a causa di un ayakashi. Suzu, che si è resa conto di essere innamorata di Matsuri anche da ragazza, vedendolo in costume non riesce a trattenere l’eccitazione! E poi, chi ci sarà dietro il trambusto legato a quell’ayakashi…?!

LET’S HAIKYU!? n. 9

TARGET n.159

di Haruichi Furudate,Retsu

€ 5,20

L’ATTESISSIMO SPIN-OFF DI HAIKYU È FINALMENTE ARRIVATO!

Il Karasuno si trova ad affrontare “il terzo giorno infernale” del torneo primaverile in cui dovrà giocare ben due partite… Insieme ai match di pallavolo, anche la guerra fra mostri raggiunge il suo climax!

ONE POUND GOSPEL n. 2

UMAMI LABEL n.1

di Rumiko Takahashi

€ 19,00

Kosaku resta intossicato per aver mangiato del cibo avariato durante la dieta. Proprio in quei giorni arriva alla Mukoda Boxing Gym uno studente delle medie che potrà diventare pugile solo se riuscirà a colpire il più forte della palestra e il nostro si ritrova costantemente preso di mira. Come se non bastasse, il suo prossimo incontro lo vedrà sfidare un pugile messicano che sfoggia un tatuaggio della Vergine Maria sulla pancia… e Kosaku, pensando all’amata suor Angela, non riesce ad attaccarlo all’addome! Lo studentello problematico riuscirà a colpire Kosaku? E quest’ultimo troverà un modo per vincere schivando il tatuaggio?!

PROMISE CINDERELLA n. 9

AMICI n.315

di Oreco Tachibana

€ 6,50

UNA COMMEDIA SENTIMENTALE ASSOLUTAMENTE IMPERDIBILE, CHE HA ISPIRATO L’OMONIMO DRAMA TELEVISIVO!

Dopo quanto successo con la geisha Kikuno, Issei e Hayame si rendono conto di quanto siano importanti l’uno per l’altra. Il ragazzo promette a Hayame di portarla a cena su una nave da crociera per il suo compleanno e le compra un regalo con i soldi messi da parte grazie al suo impiego part-time. Manca solo un passo per confessarle i suoi sentimenti… ma proprio allora davanti ai due si para un altro uomo!

SIN CITY n. 2

REGULAR EDITION – UNA DONNA PER CUI UCCIDERE

CLASSICAL US n.3

di Frank Miller

€ 19,90

LA NUOVA EDIZIONE DELLA SEMINALE E PLURIPREMIATA EPOPEA NEO-NOIR DI FRANK MILLER.

Le vecchie fiamme sono dure a morire in questo secondo volume del capolavoro noir di Frank Miller: una sordida storia d’amore, tradimento e tentazioni letali. Dwight non può non pensare a tutto ciò che gli è andato storto nella vita: non ha altro che uno squallido lavoro da investigatore privato, una triste serie di relazioni fallite e i suoi demoni personali. Farebbe di tutto per l’occasione di ricominciare da capo, di uscire dall’inferno grigio e insensibile che è la sua vita. Darebbe qualunque cosa per lasciarsi andare e sentire il fuoco della vita ancora una volta. Ma non può permettersi di perdere il controllo e fare uscire il mostro dentro di sé… Finché, un giorno, Ava lo chiama.

SIN CITY n. 2

VARIANT EDITION – UNA DONNA PER CUI UCCIDERE

CLASSICAL US n.#

di Frank Miller

€ 24,90

Variant cover con effetti speciali, che attraverso il rosso e il nero cala il lettore nell’atmosfera pulp di Sin City.

SIN CITY n. 2

LIMITED EDITION – UNA DONNA PER CUI UCCIDERE

CLASSICAL US n.#

di Frank Miller

€ 79,90

Una prestigiosa edizione limitata, con nobilitazioni esclusive, carta di alto pregio e fettuccia segnalibro.

SIN CITY n. 2

ULTRA-LIMITED EDITION – UNA DONNA PER CUI UCCIDERE

CLASSICAL US n.#

di Frank Miller

€ 149,90

Una prestigiosa edizione ultra-limitata a 300 copie numerate con copertina in lamina argento. Ogni volume sarà racchiuso all’interno di una pregiata custodia “slipcase”; all’interno di ogni volume, fettuccia segnalibro in tessuto e una pregiata litografia 20×30 cm che riproduce fedelmente una tavola del fumetto.

THE CASE STUDY OF VANITAS n. 11

STARDUST n.140

di Jun Mochizuki

€ 6,50

UN GRIMORIO MECCANICO CELA LA VERITÀ SUI VAMPIRI

Vanitas e i suoi compagni, dopo la conclusione della durissima lotta orchestrata da Mikhail, si sono guadagnati qualche momento di riposo. Nel frattempo, però, il Conte Saint-Germain prende contatto con una fanciulla degli Archiviste…

THE CASE STUDY OF VANITAS n. 11

LIMITED EDITION CON VARIANT COVER E LIBRETTO SPECIALE

STARDUST n.#

di Jun Mochizuki

€ 9,90

Il volume è disponibile anche in edizione limitata con una variant cover e in allegato uno speciale booklet di 128 pagine contenente bozzetti dei personaggi con commenti dell’autore!