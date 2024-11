La cerimonia dei Lucca Comics & Games Awards 2024 al Teatro del Giglio ha reso omaggio ai grandi talenti del fumetto con i “Gran Guinigi” e gli ambiti “Yellow Kid”, noti come gli Oscar del fumetto italiano. I vincitori sono stati premiati sul palco, rappresentati dalle case editrici o dagli stessi autori, alla presenza di una giuria composta da figure di spicco: Francesca Ghermandi, Marco Nucci, Michela “Sonno” Rossi, Ilaria Ravarino e Pio Corveddu.

I Premi Gran Guinigi 2024: omaggio ai migliori fumetti

Gran Guinigi miglior fumetto breve è andato a Odio l’estate di Kalina Muhova, edito da Rulez, che esplora con delicatezza il rapporto madre-figlia. Il racconto si sviluppa in un’atmosfera sospesa tra la malinconia e l’ironia, con uno stile visivo essenziale che cattura le emozioni più profonde. Hirayasumi di Keigo Shinzo (J-POP Manga) ha ottenuto il premio per il miglior fumetto seriale, grazie alla sua narrazione pacata e ai toni dilatati, che riflettono sulle relazioni e le piccole gioie quotidiane. Doctor Strange: Alba e Tramonto di Tradd Moore (Panini Comics) ha invece vinto il Gran Guinigi per il miglior disegno per il suo stile psichedelico e innovativo, che offre una visione straordinaria del supereroe.

Il Gran Guinigi per la Miglior Sceneggiatura è stato assegnato a Ducks – Due anni nelle sabbie bituminose di Kate Beaton (Bao Publishing), che racconta l’esperienza di una donna in un contesto duro e maschile, con ironia e una potente narrazione visiva. Il premio per il Migliore esordiente è stato conferito a Perpendicolare al sole di Valentine Cuny-Le Callet (Coconino Press), apprezzato per il suo sguardo umano e compassionevole sulla condanna a morte, trattato con una forza narrativa rara.

Premio Stefano Beani alla miglior iniziativa editoriale è stato attribuito alla riedizione di Aula alla deriva di Kazuo Umezz (Star Comics), una storia fantascientifica-horror che ha segnato la storia dei manga anni ‘70, esplorando le reazioni umane in situazioni estreme.

Gli Yellow Kid: l’eccellenza nell’arte del fumetto

Lo Yellow Kid Autore dell’anno è andato a Taiyo Matsumoto per Tokyo Higoro (J-POP Manga), che esplora il dietro le quinte del mondo dei manga giapponesi, rivelando le pressioni del successo e dell’autenticità in una narrativa profonda e malinconica. Yellow Kid fumetto dell’anno è stato assegnato a Metax di Antoine Cossé (add editore), una storia visionaria ambientata in un futuro surreale in cui i personaggi si fondono con la natura attraverso un minerale mistico. Infine, Yellow Kid Maestro del Fumetto è stato consegnato a Paolo Eleuteri Serpieri, il cui autoritratto sarà esposto alle Gallerie degli Uffizi.

Riconoscimenti speciali e premi aggiuntivi

In ricordo della fumettista Mahasen Al-Khatib, uccisa in un bombardamento nella Striscia di Gaza, Lucca Comics ha consegnato una menzione speciale per onorare la sua dedizione nel raccontare le sofferenze e la resistenza del popolo palestinese.

Tra i premi tecnici, spiccano il Premio Self Area per il collettivo Storiebrute con La Testa del Principe Nero, che esporrà il proprio lavoro alla Self Area 2025, e il Lucca Project Contest 2024, vinto da Vertice Estremo di Lorenzo Fantini. Menzioni speciali sono state date a Susu di Davide Balugani e altri, per l’ottima sinergia di gruppo, e a Airin di Valentina Cogo, per la costruzione dettagliata del worldbuilding fantasy.

Il Premio Generazioni per il miglior fumetto per giovani lettori è stato assegnato a Magia di sale di Hope Larson e Rebecca Mock (Tunué), per la sua brillantezza narrativa e visiva. La menzione speciale è andata a La mia amica stranadi Alice Coppini, che esplora con grazia la dinamica generazionale in un’atmosfera tra sogno e realtà.

Premi tecnici per l’editoria: dal packaging al lettering

Il Gran Guinigi Pro ha celebrato la professionalità editoriale con premi per la traduzione, assegnati a Manuela Capriati (Asadora! di Naoki Urasawa), Veronica Raimo (Monica di Daniel Clowes) e Stefano Andrea Cresti (Diario di Fabrice Neaud). Il Premio Miglior Packaging è andato a Deep it / Deep me di Marc-Antoine Mathieu, mentre il Premio Miglior Lettering è stato vinto da Paola Cannatella per Diventa qualcuno di Daniel Blancou. La miglior copertina è stata assegnata a Lovesick di Luana Vecchio, mentre Miglior Colore è andato a Michele Peroncini per I moti celesti.

Questa edizione dei Lucca Comics & Games Awards ha celebrato il talento e l’impegno di autori, editori e artisti, riconfermando l’importanza dell’evento come punto di riferimento per il mondo del fumetto.

Fonte Lucca Comics sito