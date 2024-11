Star Comics annuncia Kagurabachi e tante altre novità al Lucca Comics

Star Comics ha rivelato tantissime imperdibili novità manga in arrivo dal 2025 al Lucca Comics & Games. Una delle più innovative del panorama fumettistico in generale riguarda Manga Issho, la nuova ed epocale rivista europea di manga che combina le culture di Italia, Francia, Spagna e Germania. E l’altra novità riguarda l’annuncio di Kagurabachi e My Love Story With Yamada-Kun at LV.999! che saranno presto disponibili in Italia.

Oltre a questi manga molto famosi in tutto il mondo, Star Comics ha annunciato tantissime altre opere, pronte ad assecondare tutti i gusti dei lettori. Di seguito è possibile scoprire le novità della casa editrice italiana:

KAGURABACHI, di Takeru Hokazono in arrivo a primavera 2025. Chihiro è un giovane che studia l’arte della forgiatura della katana dal padre Kunishige, un artigiano leggendario fautore di sei famigerate spade intrise di spaventosi poteri magici. A causa della fama dell’uomo, i due vivono di nascosto, lavorando i metalli e conducendo una vita semplice. Anni dopo, una misteriosa associazione criminale di stregoni li trova, e Kunishige viene massacrato e le sei katana rubate. Ma una settima katana, l’ultima forgiata prima della sua morte, di cui si ignorava l’esistenza, è rimasta nelle mani di Chihiro.

MY LOVE STORY WITH YAMADA-KUN AT LV.999 di Mashiro in arrivo a primavera 2025.

Akane Kinoshita, studentessa universitaria appassionata di videogiochi, viene lasciata dal suo fidanzato, che l’ha tradita dopo aver perso la testa per un’altra ragazza conosciuta giocando online. Determinata a vendicarsi col suo ex, Akane decide di partecipare a un evento offline del videogioco “Forest of Savior”, ma le cose prendono una piega del tutto inaspettata.

di Mashiro in arrivo a primavera 2025. Akane Kinoshita, studentessa universitaria appassionata di videogiochi, viene lasciata dal suo fidanzato, che l’ha tradita dopo aver perso la testa per un’altra ragazza conosciuta giocando online. Determinata a vendicarsi col suo ex, Akane decide di partecipare a un evento offline del videogioco “Forest of Savior”, ma le cose prendono una piega del tutto inaspettata. THE JOJOLANDS di Hirohiko Araki, in arrivo a primavera 2025.

Hawaii, giorni nostri. Il quindicenne Jodio Joestar, assieme al fratello maggiore Dragona, lavora al soldo della preside della sua scuola partecipando a loschi affari per poter mantenere la famiglia e la madre Barbara Ann Joestar, single disoccupata sorella di Holly e figlia di Joseph.

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI , di Koji Inada, Riku Sanjo, Yuji Horii, in arrivo a primavera 2025.

, di Koji Inada, Riku Sanjo, Yuji Horii, in arrivo a primavera 2025. DR. STONE N. 27, di Boichi, Riichiro Inagaki, in arrivo a primavera 2025

BRAVE BELL di Mebu e Kogane, in arrivo in estate 2025

di Mebu e Kogane, in arrivo in estate 2025 ANO KO NO KODOMO , di Mamoru Aoi, in arrivo in estate 2025, vincitore dei “Kodansha Manga Awards” come Miglior Shojo Manga del 2023

, di Mamoru Aoi, in arrivo in estate 2025, vincitore dei “Kodansha Manga Awards” come Miglior Shojo Manga del 2023 FUTARI SWITCH , di Akira Hiramoto, in arrivo in estate 2025

, di Akira Hiramoto, in arrivo in estate 2025 SUPER BALL GIRLS , di Akira Hiramoto, in arrivo in estate 2025

, di Akira Hiramoto, in arrivo in estate 2025 RIPPER di Jéronimo Céjudo, in arrivo a primavera 2025

UNA RAGAZZA ALLA MODA di Waki Yamato, in arrivo a primavera 2025

di Waki Yamato, in arrivo a primavera 2025 HITORI TO HITORI NO 3650 NICHI , di hitomi, volume unico, in arrivo a primavera 2025

, di hitomi, volume unico, in arrivo a primavera 2025 WILD STRAWBERRY di Ire Yonemoto, 3 vol (serie in corso), primavera 2025

di Ire Yonemoto, 3 vol (serie in corso), primavera 2025 HEAVEN’S OFFICIAL BLESSING di Mo Xiang Tong Xiu e STARember, 5 vol (serie in corso), in arrivo ad autunno 2025

Inoltre Star Comics presenta la CLAMP PREMIUM COLLECTION dell’iconica serie Magic Knight Rayearth. Si tratta di un’edizione nuova di zecca, con illustrazione di copertina ridisegnata appositamente dalle CLAMP! La serie sarà raccolta anche all’interno di un prezioso cofanetto da collezione.