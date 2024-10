Nasce MANGA ISSHO: la rivista di manga dei quattro rinomati editori di tutta Europa

La storia della cultura manga europea è pronta ad accogliere MANGA ISSHO, ossia l’innovativa rivista di manga che unisce i quattro rinomati editori di tutta Europa. Tutti i lettori incuriositi da questo nuovo progetto annunciato in occasione del Lucca Comics di quest’anno, devono sapere che le pubblicazioni avranno una cadenza trimestrale. La prima partirà da marzo 2025 e delizierà gli appassionati di manga di tutta Europa. La rivista sarà pubblicata contemporaneamente nei paesi partecipanti nelle rispettive lingue nazionali.

Il progetto è stato presentato per la prima volta in occasione della famosa convention “Lucca Comics & Games”, in Italia. Ulteriori informazioni sui contenuti della rivista saranno presentate all’evento “Manga Barcelona” il 7 dicembre 2024, presso la Fira de Barcelona Gran Via.

MANGA ISSHO è il risultato di una stretta collaborazione tra l’editore tedesco Altraverse, l’editore francese e belga Kana, l’editore spagnolo Planeta Cómic e quello italiano Star Comics. La rivista simboleggia la cooperazione priva di frontiere tra i principali editori di manga europei, e vuole rappresentare le diversità e il potenziale creativo della scena manga europea.

In ogni numero di MANGA ISSHO, i lettori saranno immersi in un’entusiasmante selezione di storie manga completamente nuove create nei paesi partecipanti. In questo modo innovativo sarà possibile vedere uno scambio culturale più marcato e coinvolgente.

Il comitato europeo ha rilasciato le prime dichiarazioni che riportiamo di seguito:

“MANGA ISSHO non solo riunisce i migliori manga realizzati in Europa, ma anche gli artisti e gli autori più appassionati che, condividendo le loro visioni e storie, mirano a costruire una nuova connessione fra tutti i manga fan europei. Questa cooperazione dimostra quanto potenziale creativo ci sia in Europa e quanto sia diventata diversificata la produzione di manga nel nostro continente“.

Il primo numero di MANGA ISSHO sarà lanciato ad un evento speciale per i fan e i collezionisti. Sarà venduto per la prima volta alla Fiera del Libro di Lipsia, dal 27 al 30 marzo 2025. Il prezzo di lancio sarà di € 4,90 e conterà oltre 300 pagine su un formato 165x240mm. Dalla seconda uscita, il prezzo sarà aggiornato a € 6,90. La rivista sarà disponibile in librerie, fumetterie specializzate e online nello store di Star Comics.

In occasione del lancio di MANGA ISSHO, i quattro editori sono entusiasti di presentare un importante parterre di artisti provenienti da tutta Europa:

Matteo Bussola

Cab

Santi Casas

Fausto Chiodoni

Denise Coraggioso

Federica Di Meo

Drawill

Matteo Filippi

Dominik Jell

Karee

Reno Lemaire

Mx Loboto

Sisawa Miran

Ivana Murianni

Sarutaka

Saspy

XGreen

Gin Zarbo