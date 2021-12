Un trailer in vista dell'uscita della seconda stagione dell'anime di The Case Study of Vanitas

The Case Study of Vanitas: il primo trailer della seconda stagione dell’anime

Prime immagini filmate per la seconda stagione dell’anime di The Case Study of Vanitas, la cui data di uscita in Giappone è fissata per il 14 gennaio 2022.

Il canale YouTube di Aniplex ha, difatti, rilasciato un breve trailer che fa il paio con un nuovo poster e con l’annuncio di un nuovo nome che entra, quindi, a far parte del cast.

Daiki Amano (che già presta la propria voce a Valtos di Black Clover) doppierà Jean-Jacque, un personaggio comparso nell’episodio finale della prima metà della serie.

La ripresa del manga dopo la pandemia

L’anime precedentemente menzionato è tratto dal manga realizzato da Jun Mochizuki. La gestione dell’opera subì una battuta d’arresto ad aprile del 2020.

Le motivazioni che portarono a questa decisione erano basate, essenzialmente, sulle complicazioni nate a causa del coronavirus. Pertanto, l’autrice optò per una pausa affinché i suoi assistenti non andassero incontro a delle conseguenze in grado di minare la loro salute.

Fortunatamente la serializzazione del manga è ripresa a ottobre del 2020 ed è giunta, attualmente, al tankobon numero 9.

Pubblicazione di The Case Study of Vanitas in Italia

In Italia, The Case Study of Vanitas è edito da Star Comics. A seguire, la sinossi tratta dal sito ufficiale della casa editrice legata al primo volume dell’opera: