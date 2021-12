The Case Study of Vanitas: la data di uscita della seconda stagione dell’anime

Ufficializzata la data di uscita della seconda stagione dell'anime di The Case Study of Vanitas

Attraverso il proprio profilo Twitter, lo staff dell’anime di The Case Study of Vanitas ha ufficializzato a data di uscita della seconda stagione.

La produzione animata – curata, per l’occasione, dallo studio BONE – debutterà in Giappone con il secondo arco narrativo il 14 gennaio 2022.

Oltre a ciò, lo staff dell’anime ha dichiarato che ci saranno altre novità relative all’opera che verranno svelate il 10 dicembre 2021.

Va precisato che la regia dell’anime è di competenza di Tomoyuki Itamura, mentre il character design è curato da Yoshiyuki Ito. La supervisione della sceneggiatura spetta, invece, a Deko Akao.

La ripresa del manga dopo una sosta forzata

L’anime precedentemente menzionato è tratto dal manga realizzato da Jun Mochizuki. La gestione dell’opera subì una battuta d’arresto ad aprile del 2020.

Le motivazioni che portarono a questa decisione erano basate, essenzialmente, sulle complicazioni nate a causa del coronavirus. Pertanto, l’autrice optò per una pausa affinché i suoi assistenti non andassero incontro a delle conseguenze in grado di minare la loro salute.

Fortunatamente la serializzazione del manga è ripresa a ottobre del 2020 ed è giunta, attualmente, al tankobon numero 9.

Pubblicazione di The Case Study of Vanitas in Italia

In Italia, The Case Study of Vanitas è edito da Star Comics. A seguire, la sinossi tratta dal sito ufficiale della casa editrice: