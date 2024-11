Le occasioni d’amore | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-11-06T07:02:40+01:00 Un albo illustrato poetico sia nella scrittura che nelle immagini. Un vortice di colori e riflessioni sulle importanti occasioni che si possono cogliere nelle molteplici forme dell’amore. Testi: Luca Tortolini Illustrazioni: Daniela Tieni Casa Editrice: Kite Edizioni Genere: Poetico Fascia di età: dai 6 anni Pagine: 32 pp. Formato: 17×24 cm, Cartonato Uscita: Novembre 2024 Prezzo: 16 €

Durante la vita ci capita molto spesso di avere delle occasioni. Queste possono essere delle tipologie più disparate. Occasioni importanti. Occasioni ricorrenti che possiamo cogliere in ogni momento senza patemi d’animo. Ma esistono anche delle occasioni irrinunciabili. Occasioni che possono cambiare radicalmente la nostra vita e che non possiamo perdere per nessuna ragione. Nell’albo illustrato di cui vi andiamo a parlare oggi, si parla per l’appunto di queste. Le occasioni d’amore è un libro scritto da Luca Tortolini, illustrato da Daniela Tieni e pubblicato da Kite Edizioni nel novembre 2024.

Si parla dunque di occasioni. Di quelle che capitano nella vita. Capitano di continuo e spesso non ce ne rendiamo neanche conto. Alcune infatti sono trascurabili. Altre invece possono essere davvero cruciali. Sia per noi, sia per le nostre relazioni. In particolare quando si parla di occasioni d’amore. L’amore, nelle sue varie forme, può presentare delle occasioni che possono incidere sul modo di relazionarsi. Queste occasioni potrebbero infatti portarci all’apertura verso altro, oppure no. Tutto dipende dal modo in cui decidiamo di cogliere queste occasioni, sapendole prima riconoscere.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

L’autore, Luca Tortolini, è un affermato scrittore che nel 2024 ha vinto l’ambitissimo premio Andersen come miglior scrittore dell’anno. Ha dalla sua una lunga serie di albi illustrati che hanno riscosso anche un buon successo. Tra questi abbiamo avuto il piacere di recensire Il giardino incantato, illustrato da Maja Celija e pubblicato da Orecchio Acerbo e Non aspettavamo te, illustrato Serena Mabilia e pubblicato da Edizioni Clichy.

In questo albo illustrato l’autore ci porta in una profonda riflessione sulle occasioni. Più precisamente in quelle che riguardano l’amore. L’amore infatti può presentare delle occasioni per farlo nascere, dimostrarlo, coltivarlo, rispettarlo. Non si parla di una specifica forma di amore. Ma delle molteplici forme esistenti. Da quella per il prossimo, per la persona amata, ma anche per se stessi. Luca Tortolini si avvale di una struttura narrativa a lista che invita di volta in volta alla riflessione. Non ci sono dunque dei protagonisti. Il lettore è il vero protagonista. Invitato alla riflessione dalla voce narrante.

Avevamo già conosciuto Daniela Tieni, con il suo bellissimo albo, L’approdo, scritto da Mario Pennacchio e pubblicato da Lavieri Edizioni. In questo libro realizza un altro lavoro di altissimo livello. Il suo stile di illustrazione si espande pagina dopo pagina, invadendo gli spazi con colorazioni variopinte dalle sintesi astratte. L’illustratrice si avvale di una rappresentazione simbolica e metaforizzata di ogni aspetto evocato dal testo. Questo riesce a creare delle spinte emotive maggiormente coinvolgenti nel momento della lettura e della riflessione. Il risultato è dunque un’esperienza immersiva che favorisce l’interiorizzazione di questi argomenti così delicati e profondi. Visivamente il risultato è assolutamente di grande impatto. Sembra quasi di entrare in una piccola galleria d’arte con note poetiche di sottofondo.

Come abbiamo già più volte avuto occasione di sottolineare, il catalogo di Kite Edizioni è ricco di albi illustrati dall’alto valore letterario e artistico. Anche in questo caso, ci siamo trovati per le mani un’ennesima conferma. Non da ultimo, la confezione e la resa di stampa del libro stesso è ottima e rende al meglio le illustrazioni ricche di colori e texture usate dall’illustratrice.

Conclusione – Le occasioni d’amore

Le occasioni d’amore è un albo illustrato altamente poetico e votato alla profonda riflessione. La cura nella scelta delle parole poetiche abbinate a immagini evocative, rendono l’esperienza della lettura altamente coinvolgente e introspettiva. Molto probabilmente una sola lettura di questo libro, per quanto possa essere attenta, non basta. Si tratta di uno di quegli albi illustrati che andrebbero letti e riletti. Anche solo risfogliati. Per riflettere meglio, più a fondo, e interiorizzare, alcuni aspetti che forse abbiamo tralasciato. Le occasioni d’amore “sono più di quelle che pensi”, come recita la frase sul retro di copertina. Ed è propio così. A volte neanche ce ne accorgiamo di quante non riusciamo a coglierne. Per distrazione, superficialità o semplicemente perchè sottovalutiamo alcuni aspetti, spesso importanti.

Probabilmente l’invito alla riflessione è il dono più prezioso che ci fa questo albo. Riflettere sulle occasioni da non perdere quando si tratta di amore. In conclusione, Le occasioni d’amore è un albo illustrato assolutamente consigliato per chi ama e non vuole mai perdere nessuna delle occasioni a noi concesse per farlo.