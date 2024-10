Tra le uscite manga Star Comics del 22 ottobre 2024 troviamo l’edizione variant del primo volume di Yumeochi: Dreaming of Falling For You, oltre a nuovi numeri di successi come Record of Ragnarok, Trillion Game, Detective Conan New Edition, Dragon Ball Ultimate Edition e tanti altri.

Continua poi lo “Scottobre”, con altri due volumi Astra firmati da Scott Snyder, ovvero Barnstormers e Night of the Ghoul, entrambi disponibili anche in edizione variant.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 22 ottobre 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 22 ottobre 2024

BARNSTORMERS: A BALLAD OF LOVE AND MURDER

MODERN MASTERS n.3

di Scott Snyder,Tula Lotay

€ 15,90

UNA STORIA D’AMORE TRA DUE GIOVANI PILOTI AGLI ALBORI DELL’AVIAZIONE, VINCITRICE AGLI EISNER AWARDS 2023.

Un’avventura aerea ambientata durante la Prima Guerra Mondiale, che è allo stesso tempo affresco intimista su guerra e amore, e riflessione su quanto sentimenti e aviazione richiedano fiducia a livelli “pericolosi”.

È il 1918, l’infanzia dell’era del barnstorming: imprese e performance straordinarie e mai viste prima, con aviatori che si sfidavano a compiere la più memorabile e la più pericolosa. Il pilota John Baron, ferito in guerra, è di ritorno dal fronte: avventuriero di diciotto anni, vive viaggiando qua e là con il suo aereo e sbalordendo persone che, in vita loro, non hanno mai visto nemmeno un’automobile. L’incontro con Helen, una giovane donna che condivide il suo stesso amore per l’aviazione e l’avventura, cambia tutto il suo mondo. Diventano una coppia di artisti itineranti ed Helen assume anche il ruolo di wing-walker, arrampicandosi sulle ali del velivolo in aria e compiendo acrobazie sul filo del rasoio. Nel corso del viaggio, il legame tra i due si fa più profondo: entrambi svelano i rispettivi segreti, diventando qualcosa di più che colleghi.

BARNSTORMERS: A BALLAD OF LOVE AND MURDER

VARIANT COVER EDITION

MODERN MASTERS n.#

di Matteo Lolli,Scott Snyder,Tula Lotay

€ 17,90

Barnstormers: A Ballad of Love and Murder è disponibile anche in edizione variant cover ad opera di Matteo Lolli, per uno Scottobre memorabile!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 52

DETECTIVE CONAN n.106

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Una nuova sfida attende il piccolo detective, che questa volta si troverà alle prese con un cadavere rinvenuto sul set di un famoso telefilm. Con la scusa di una gita in montagna, verrà inoltre coinvolto in una faccenda piuttosto spinosa e, come al solito, grazie alle sue prodigiose abilità investigative, riuscirà a risolvere il caso in men che non si dica!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 30

di Akira Toriyama

€ 15,00

Sullo scenario del Torneo Tenkaichi, che dopo tanto tempo vede Goku e compagni calcare nuovamente l’arena, si affacciano vecchi e nuovi sfidanti, pronti a misurarsi in sensazionali duelli senza esclusione di colpi. In particolare la presenza di due misteriosi individui cattura l’attenzione dei nostri e sarà presagio di futuri guai…

FANGS n. 3

QUEER LABEL n.2

di Billy Balibally

€ 6,90

UN MUST HAVE PER TUTTI I FAN DEL BOYS’ LOVE!

Nonostante En e Ichii stiano iniziando pian piano a considerarsi veri pair, l’ostinazione con cui il compagno nasconde il suo passato fa sentire En molto solo. Ecco però comparire all’improvviso Megi, un uomo misterioso che sembra conoscere gli oscuri segreti di Ichii…

INUYASHA WIDE EDITION n. 19

NEVERLAND n.370

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

Inuyasha e i suoi vengono a sapere dal demone-montagna Gakusanjin che Naraku è riuscito a mettere le grinfie sulla fuyoheki, una pietra protettiva che cancella l’aura demoniaca. Dunque il loro acerrimo nemico potrebbe essere ovunque e agire indisturbato, invisibile al fiuto di Inuyasha e perfino ai poteri di Kikyo. Intanto Kohaku continua a fare il doppio gioco in attesa del momento giusto per colpire Naraku, ma Kagura si accorge che qualcosa in lui è cambiato…

NIGHT OF THE GHOUL

MODERN MASTERS n.4

di Francesco Francavilla,Scott Snyder

€ 15,90

UN’AVVINCENTE STORIA PULP CHE STRIZZA L’OCCHIO AGLI APPASSIONATI DI CINEMA.

Una stupefacente opera horror che alterna una narrativa dei giorni nostri alla storia di un film horror considerato perduto.

Il regista T.F. Merrit ha passato decenni recluso in una casa di riposo che, a suo dire, è gestita dall’Ordine della Mosca, una setta presa direttamente da un suo film. Con l’avanzare della notte, Forest Inmann e suo figlio Orson si troveranno a sprofondare sempre più nel suo incubo cinematografico.

NIGHT OF THE GHOUL

VARIANT COVER EDITION

MODERN MASTERS n.#

di Camuncoli Giuseppe,Francesco Francavilla,Scott Snyder

€ 17,90

Night of the Ghoul disponibile anche in edizione variant cover ad opera di Giuseppe Camuncoli, per uno Scottobre memorabile!

RECORD OF RAGNAROK n. 21

ACTION n.362

di Azychika,Shinya Umemura,Takumi Fukui

€ 6,50

UOMINI CONTRO DEI: LA SFIDA MORTALE PER LA SALVEZZA DEL MONDO!

L’intenso scontro tra re Leonida, il più forte ribelle di Sparta, e Apollo, il dio del sole, giunge alla sua conclusione! Nel successivo combattimento si fronteggiano invece Soji Okita, capitano della prima unità della Shinsengumi, e Susanoo no Mikoto, il primo dio della spada! Dall’istante in cui due tra i massimi esponenti dell’arte della scherma si trovano faccia a faccia, per tutto il regno celeste riecheggia un fragore di lame senza precedenti!

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 26

SHOT n.272

di Sorata Akiduki

€ 5,90

UN’EROINA DETERMINATA, ATIPICA E… DAGLI SPLENDIDI CAPELLI ROSSI!

L’incidente dei sopravvissuti della casata dei Bergat è stato risolto e Shirayuki e i suoi amici hanno ottenuto il permesso da Eisetsu di piantare la Phostirias. Mentre a Lilias ci si prepara per la semina, Ryu prende una grande decisione! Inoltre, sulla bacheca della città delle scienze c’è un avviso di reclutamento per erboristi in possesso di requisiti molto particolari…

TRILLION GAME n. 7

GREATEST n.283

di Riichiro Inagaki,Ryoichi Ikegami

€ 6,90

Unendo le forze con la redazione giornalistica di Kawara TV, Haru e Gaku lanciano Trillion TV… Ma quali sono le vere intenzioni di Haru, che è disposto a scommettere tutto sull’informazione in streaming, definendola una vera e propria miniera d’oro?

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 5

GHOST n.225

di Yoshihiro Togashi

€ 5,90

UN GRANDE CLASSICO DEL BATTLE SHONEN IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Continuano i combattimenti per Yusuke e compagni nella Città dei Demoni contro le Quattro Bestie Sacre! Dopo Kurama, tocca a Kuwabara scendere in campo… Ne sarà all’altezza?

YUMEOCHI: DREAMING OF FALLING FOR YOU n. 1

VARIANT COVER EDITION

DERE n.#

di Ryoma Kitada

€ 7,50

COSA FARESTI SE POTESSI RIVIVERE L’ADOLESCENZA?

Il primo volume è disponibile anche in una sensuale edizione con variant cover!

Tsutomu Chono è un universitario schivo e solitario pieno di rimpianti legati all’epoca delle superiori. Un giorno, entra casualmente in possesso di un bizzarro manga che ha il potere di ricatapultarlo proprio in quel periodo quando si addormenta. Inizia per lui una nuova vita studentesca, in cui vivere finalmente al massimo la gioventù ormai sfumata. E chissà che le nuove scelte, prese grazie alla consapevolezza di un adulto, non gli permettano di stringere nuove amicizie fra le sue ex compagne di classe…

Si alza il sipario su una divertente e smaliziata commedia romantica “da sogno”!

