Dragon Ball Daima introduce il padre di…

Dragon Ball Daima è il nuovo progetto anime della serie shonen che celebra il 40° anniversario di Dragon Ball. Daima ha introdotto una nuova storia e nuovi personaggi e il secondo episodio ha presentato Abura, il padre di Dabura e Re Supremo del Regno dei Demoni. Goku sarà coinvolto in un’avventura completamente nuova in un regno completamente nuovo. Mentre il Regno dei Demoni faceva già parte del franchise sin dall’inizio, Dragon Ball Daima sarà il primo vero anime che esplorerà questo regno per rivelare nuovi alleati e nemici.

Daima ha chiarito dal primo episodio che uno dei Re di questo Regno era Darbula, fino a quando non è caduto sotto l’incantesimo di Babidi, ma non era l’unico Re dei Demoni frlla dinastia reale poiché Darbula ha preso il posto di suo padre che si chiamava Abura.

Durante la sequenza dell’opening di Dragon Ball Daima vengono introdotti i nuovi personaggi del Reame dei Demoni. Questi includono il Re dei Demoni, Gomah, il suo aiutante Degesu e la misteriosa Arinsu. Dietro di loro c’è il precendente Re dei Demoni, Darbula, la cui scomparsa durante gli eventi dell’arco di Majin Buu accende il loro interesse per il mondo esterno. Ma poi c’è una figura misteriosa accanto a loro che può essere solo il padre di Dabura.

Abura è stato nominato per la prima volta nel primo episodio di Dragon Ball Daima come padre di Darbula e Supremo Re dei Demoni. Sebbene il suo regno sia ancora molto misterioso, Gomah ha anticipato che l’oggetto misterioso, il “Terzo Occhio Malvagio”, è stato perso durante il suo regno. Era stato tramandato attraverso i Re dei Demoni prima di Abura, ma è andato perso quando è stato incoronato re. La sigla di apertura ha mostrato il suo primo aspetto e il design del personaggio.

Gomah menziona Abura nel primo episodio quando parla del Terzo Occhio Malvagio, e visto che solitamente le opening degli anime anticipano quello che si vedrà negli episodi, allora questo personaggio avrà un ruolo nella storia del nuovo anime. È probabile che si scopriranno più cose su Abura man mano che si parlerà di più sul motivo per cui l’occhio era scomparso durante il regno di Abura, dato che non si sa nulla sul Regno di Abura.

Fonte – Comicbook