Star Comics: annunciato Trillion Game in tutte le fumetterie italiane

La casa editrice italiana, Star Comics, annuncia sulla propria pagina facebook Trilion Game, un nuovo manga che sarà disponibile in tutte le fumetterie a partire dal 19 ottobre. Sarà possibile aggiungerlo alla lista dei desideri, in attesa del suo rilascio, direttamente dal sito web di Star Comics seguendo questo link. Il prezzo di Trillion Game sarà di 6,90€.

Trillion Game è un manga realizzato da due mangaka di livello assoluto. Parliamo del geniale Riichiro Inagaki, celebre autore di Dr. Stone e il leggendario Ryoichi Ikegami, coautore del manga-culto Sanctuary. I due mangaka dunque presenteranno con Trillion Game la loro prima collaborazione. Tutti i fan di Inagaki e Ikegami possono aspettarsi un’opera unica e sorprendente, in quanto i due mangaka riescono a valorizzare alla perfezione la propria arte.

Il maestro Ikeagami, in particolare, ha saputo rinnovarsi in modo sorprendente pur mantenendo il suo tratto inconfondibile. Il risultato è un’opera che può essere apprezzata dai fan storici dei due autori, ma anche dai nuovi lettori. Dunque diverse generazioni di lettori possono unirsi con Trillion Game.

La storia si concentra su due protagonisti, Haru e Gaku, che sognano di guadagnare mille miliardi di dollari e il solo modo per farlo è dar vita al Trillion Game. Haru si definisce l’uomo più egoista del mondo ed è imprevedibile, come anche rissoso e sfrontato. Tutto quello che desidera da sempre è entrare nel club degli uomini più ricchi del mondo. Per riuscirci però, coinvolgerà Gaku.

Si tratta di un ragazzo timido e con una grande conoscenza dell’informatica. Due personalità completamente diverse l’una dall’altra, ma che si completano perfettamente. Ne nasce un un duo bizzarro e inarrestabile, disposto a tutto pur di raggiungere il proprio obiettivo. Haru e Gaku sanno bene che bisogna essere astuti, cogliere l’occasione giusta e saper generare una buona impressione sugli investitori per guadagnare sempre più denaro.

Il manga di Inagaki e Ikegami è una storia di amicizia e fiducia incondizionata, dove ci si supporta a vicenda costantemente. Infatti è solo unendo le proprie forze che i due protagonisti saranno autori di cose straordinarie. Da soli infatti non raggiungerebbero nessun traguardo glorioso.