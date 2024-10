Zucca, Osso e Pelliccia. Giorgio mostro timido | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-10-14T07:08:02+02:00 Un albo illustrato che fa divertire dall’inizio alla fine. Ma col suo finale tenero riesce anche a trasmettere dei messaggi importanti come quello del superare le proprie difficoltà, l’amicizia e la condivisione. Testi: Davide Calì Illustrazioni: Stefano Martinuz Casa Editrice: Nomos Edizioni Genere: Comico Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 32 pp. Formato: 21×27 cm, Cartonato Uscita: Settembre 2023 Prezzo: 16,90 €

La timidezza è uno dei tratti caratteriali più comuni tra i bambini piccoli. Questo succede perché loro hanno una ridotta conoscenza del mondo che li circonda. Quindi sono portati ad essere diffidenti e paurosi. Ovviamente non per tutti è così, ma molti di noi, da bambini, hanno conosciuto questo aspetto emotivo. Il soggetto di questa storia è proprio la timidezza, tratto caratteriale del protagonista. Oggi andremo a parlare del secondo volume di una trilogia di cui abbiamo già parlato l’anno scorso. Questa è la volta di Zucca Osso e Pelliccia Giorgio mostro timido, un albo illustrato scritto da Davide Calì, illustrato da Stefano Martinuz e pubblicato da Nomos Edizioni nel settembre 2023.

Anche in questa storia andremo a ritrovare, come la scorsa volta, Zucca, Osso, Pelliccia e Straccio. Ma questa volta il protagonista principale è Giorgio, un mostro timido. Anzi, timidissimo. Diventa subito rosso appena lo si guarda o lo si nomina. Anche se a ben vedere, lui, rosso, lo è già. Cosa si può fare per fargli superare la sua timidezza. I suoi amici le provano tutte. Una serie di strani tentativi uno più strampalato e maldestro dell’altro. Purtroppo, infatti, nulla sembra funzionare. Finché Giorgio, invece che farsi aiutare dai suoi amici mostri, trova un gruppo di aiuto per bambini timidi. In loro lui ritrova tutte le sue debolezze e capisce come superare la sua timidezza. Cioè, la vera soluzione è quella di circondarsi di amici.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Davide Calì lo conosciamo ormai da un bel po’. Abbiamo recensito tantissimi suoi albi illustrati. Tra cui, per l’appunto, il primo libro di questa trilogia, Zucca, Osso e Pelliccia non fanno paura a nessuno. Inoltre abbiamo anche avuto il piacere di fargli un’intervista. In questo albo illustrato, l’autore, si avvale come al solito di una serie di gag che costellano la narrazione arricchendola e rendendola ancor più divertente e accattivante. Rispetto ai quattro mostri, protagonisti del volume precedente, qui se ne aggiunge un altro. Che è poi il fulcro principale della narrazione. Anche Giorgio, come i suoi amici mostri, riesce a catturare subito la simpatia del lettore per il suo fare goffo e impacciato.

Le illustrazioni realizzate da Stefano Martinuz rendono questo albo illustrato colmo di magia e dolcezza. Rispetto al volume precedente, ci sono delle atmosfere meno cupe, ma ugualmente grottesche. Anche Giorgio, il nuovo protagonista insieme a Zucca, Osso, Pelliccia e Straccio, è caratterizzato con una grande dolcezza e simpatia. Perfettamente calato nel suo ruolo. Ma la bellezza non finisce di certo ai personaggi, anche le scenografie rendono il tutto ancor più avvolgente e l’atmosfera amorevole e simpatica.

Anche questo volume è confezionato con grande sapienza da parte di Nomos Edizioni. La cura che mettono nella scelta e pubblicazione dei libri del loro catalogo la si evince dalla qualità di ogni volume. Eravamo già rimasti felicemente colpiti dal bellissimo albo divulgativo Arte da record. Ma questa trilogia di Halloween è un’altra bellissima scelta ricca di gusto. La qualità della stampa e della confezione è ancora una volta di ottimo livello. A breve, pubblicheremo anche la recensione del terzo volume da poco uscito.

Conclusione – Zucca, Osso e Pelliccia. Giorgio mostro timido

Zucca, Osso e Pelliccia. Giorgio mostro timido è un albo illustrato divertente ma con un grande e importante messaggio di fondo. Sebbene l’aspetto esteriore lo configuri a tutti gli effetti come un albo illustrato perfetto da regalare ad Halloween, come il volume precedente. Questo libro è in realtà molto più adatto a ogni periodo dell’anno proprio per la sua tematica sempre attuale. Lo stile narrativo è ben ritmato con i protagonisti che cercano con i loro goffi tentativi di aiutare Giorgio a superare la sua timidezza, ma invano. Ovviamente questo è l’aspetto ludico e divertente del libro. Quello che riesce ad intrattenere e a far ridere dall’inizio fino alla fine dell’albo.

In conclusione, Zucca, Osso e Pelliccia. Giorgio mostro timido è un albo illustrato consigliato principalmente a coloro che nella timidezza trovano una difficoltà relazionale. Ma non solo. Perché qui il soggetto è ovviamente la timidezza. Ma potrebbe anche essere una qualsiasi altra difficoltà. Che si può affrontare da soli, ma ancor meglio, con l’aiuto di persone che ti capiscono, come gli amici. Un altro libro ideale da leggere in questi giorni che Halloween si avvicina. Ma adatto per ogni occasione.