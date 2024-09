Tra le uscite J-POP Manga del 2 ottobre 2024 troviamo, l’atteso (con una settimana di ritardo) tredicesimo volume de I Diari della Speziale, l’acclamata serie a sfondo storico da cui è stato tratto l’anime di successo in streaming su Crunchyroll. Il nuovo volume sarà disponibile sia in versione regular che in edizione deluxe con in allegato, in omaggio, un esclusivo mini artibook e altre sorprese esclusive.

Arriva anche Blue Period 15 di Tsubasa Yamaguchi, Yatora ha deciso di andare a dipingere a Hiroshoma insieme ai suoi amici Yakumo, Hachiro e Momoyo e lì viene a conoscenza di una giovane artista che ha cambiato la vita dei tre…

Saranno in libreria e fumetteria a partire da questa data le continuity Kingdom 65, Studio Cabana 5, Tales of reincarnation in Maydare 4, The Dangers in my Heart 7.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 2 ottobre.

Le uscite J-POP Manga del 2 ottobre 2024

RISTAMPE

Il cane che guarda le stelle

My Broken Mariko

Il Corvo

Pokémon La Grande Avventura BOX VOL. 14-17

Sun Ken Rock 2, 11, 14, 21, 22, 24

Neun 2

Frieren – Oltre la fine del viaggio 2, 3, 7

Black Letter 1

Initial D 3

Call of the Night 9

Dungeon Food 8, 10, 12

USCITE DIGITALI

Blue Period 15

Hirayasumi 4 e 5