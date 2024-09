Tra le uscite J-POP Manga del 25 settembre 2024 troviamo, per la prima volta completa in Italia, la serie manga che ha ispirato l’indimenticabile anime fantasy di culto degli anni 90: Guru Guru. Il girotondo della magia di Hiroyuki Eto. Sarà disponibile a partire da questa data sia il primo volume che il primo box contenente i voll. 1-4 della serie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Dopo essere stato sigillato per trecento anni, il signore dei demoni Giri si risveglia e invia i suoi mostruosi servitori a seminare caos nel mondo. Per scovare un eroe leggendario che possa sconfiggere Giri, Re Uruga XIII decide così di organizzare un torneo nel proprio castello. I vincitori, però, saranno tutt’altro che lo stereotipo dell’eroe: Nike, un ragazzino cresciuto dal padre per diventare un valoroso guerriero, e Kukuri, una fanciulla della tribù MiguMigu allevata da una vecchia strega. Quando i due si incontrano, attivano un misterioso potere magico: ha così inizio per loro un’epica ed esilarante avventura, parodia dei classici videogiochi JRPG come Dragon Quest, Final Fantasy e The Legend Of Zelda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

A fine settembre, torna sugli scaffali con l’atteso tredicesimo volume anche I Diari della Speziale, l’acclamata serie a sfondo storico da cui è stato tratto l’anime di successo in streaming su Crunchyroll. Il nuovo volume sarà disponibile sia in versione regular che in edizione deluxe con in allegato, in omaggio, un esclusivo mini artibook e altre sorprese esclusive.

Arriva anche Sex & Fury di Bonten Taro. Il volume è arricchito da diversi contenuti extra tra cui una riflessione sullo status del tatuaggio in Giappone scritta da Bonten Taro in persona e una ricca biografia dedicata all’autore firmata dall’esperto di cultura giapponese Takeo Udagawa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Saranno in libreria e fumetteria a partire da questa data le continuity Gaku 8, Girl Crush 4, Kingdom 65, Persona 5 – 12.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 25 settembre 2024.

Le uscite J-POP Manga del 25 settembre 2024

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

RISTAMPE

Dungeon Food 1-6

Pokémon – La Grande Avventura 2 e 3

Pokémon – La Grande Avventura BOX VOL. 1-3

Dead Tube 1

Frieren – Oltre la fine del viaggio 1, 4

Super Mario Adventures

DanDaDan 4

USCITE DIGITALI

Frieren – Oltre la fine del viaggio 13

Hirayasumi 03

Remnant – Jujin Omegaverse 07

Overlord NOVEL 12