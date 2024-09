Garth Ennis tra i fondatori del nuovo marchio horror del Ninth Circle con lo speciale Freddie The Fix

La prossima esperienza di Garth Ennis, co-creatore di The Boys e prolifico sceneggiatore di serie cult per Marvel e DC, sarà quella di co-fondatore di Ninth Circle, un’etichetta horror pubblicata da Image Comics. Il primo titolo di Ennis sotto Ninth Circle è Freddie The Fix, insieme all’artista Mike Perkins, con data di uscita fissata per l’11 dicembre.

Freddie The Fix si presenta come una storia grottescamente umoristica e orrorifica che segue Freddie, un sistematore che si occupa di risolvere i casini provocati dalle mostruose star di Hollywood: lupi mannari, vampiri, zombie, alieni, uomini neri, predatori e… cose. Ennis ha presentato così la storia:

“Sono sempre stato un grande fan dell’horror! Con Freddie the Fix spero di scioccare, emozionare e divertire i nostri fan (e magari di regalare loro una o due risate lungo il percorso)”.

FREDDIE FIX IT from Garth Ennis and Mike Perkins coming this December pic.twitter.com/P863eTxr2n — Image Comics (@ImageComics) September 24, 2024

Deadline riporta che tra gli altri fondatori di Ninth Circle ci sono lo showrunner di The Equalizer Adam Glass, Marguerite Bennett (Bombshells della DC), Joe Pruett (Negative Burn) e Ram V (The Many Deaths of Laila Starr). Anche Michael Bogner di ABGO e David Stone di TFC Management fanno parte del team di leadership di Ninth Circle. Sembra che alcuni titoli selezionati sotto l’egida di Ninth Circle possano essere adattati ad altri media, dato che Kimberly Steward (Manchester By The Sea, Suspiria) di K Period Media figura come investitore principale. Questa prassi è diventata comune dopo il successo del Marvel Cinematic Universe, con aziende che cercano di acquisire proprietà di autori nella speranza di trovare la prossima grande novità.

Ninth Circle is a new horror focused, creator owned @ImageComics imprint founded by all-stars Garth Ennis, @EvilMarguerite @therightram Joe Pruett @AdamGlass44 and launching with Freddie the Fix from Ennis and Mike Perkins https://t.co/1HhY7MRHOe pic.twitter.com/vA84pIoN7L — The Beat (@comicsbeat) September 24, 2024

I prossimi fumetti includeranno opere di Marguerite Bennett, illustrate da Jill Thompson (The Sandman di Neil Gaiman, la serie Scary Godmother, Wonder Woman), Joe Pruett, illustrato da Butch Guice (The Flash, Winter Soldier, Birds of Prey), e Glass, illustrato da Bernard Chang (X-Men, Deadpool, Superman), oltre ad altri titoli di Ennis, Ram V e altri.

Secondo Adam Glass i titoli della Ninth Circle (così chiamata in omaggio ai nove circoli dell’Inferno dantesco):

“[…] esploreranno tutte le vie oscure del genere horror, compresi il paranormale e il demoniaco, gli slasher, le creature, la psicologia e persino un pizzico di commedia, tutti provenienti direttamente ai lettori dalle più profonde profondità dell’Inferno”.