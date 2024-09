Rogue: The Savage Land è la nuova miniserie “retrò” degli X-Men, disegnata da Zulema Scotto Lavina

Rogue: The Savage Land è una miniserie retrò (che fa seguito a titoli come Wolverine: Deep Cut e Spider-Man: Shadow of the Green Goblin) firmata da un grande team di creatori moderni che ci farà tornare all’arco narrativo degli anni ’90 che per la prima volta ha preso due personaggi degli X-Men molto diversi e ha teso un filo di tensione sessuale tra loro.

In Uncanny X-Men #274 del 1991, Rogue si ritrovò praticamente senza poteri e bloccata nella Terra Selvaggia, l’oasi antartica in stile “Land of the Lost” della Marvel Comics.

Come si è trovata lì? Non è particolarmente rilevante ai fini della storia. Cosa ha trovato quando è arrivata lì? Un’alleanza con un romantico Magneto e con il poco vestito Ka-Zar, l’analogo di Tarzan della Marvel, contro la malvagia maga Zaladane. La storia d’amore tra Rogue e Magneto non è mai sbocciata, dopo l’esecuzione di Zaladane da parte di quest’ultimo, uno sfoggio di crudeltà con cui Rogue non si sentiva più in sintonia, ma questo non ha impedito agli sceneggiatori successivi di richiamare l’attrazione che i due avevano brevemente condiviso.

ROGUE: THE SAVAGE LAND #1 variant cover — drawn/colored by me, sugah! 🦖💋 This was a fun assignment — was asked to do a character model sheet for Jim Lee’s design. Part of a new series by Tim Seeley and Ulema Lavina, out in January ❌ pic.twitter.com/vgJIQv4PRR — Russell Dauterman (@rdauterman) September 13, 2024

Per Rogue: The Savage Land, Tim Seeley (Nightwing, Shatterstar), la possibilità di tornare al periodo di Rogue nella Terra Selvaggia è stata:

“[…] un lavoro da sogno, e probabilmente il lavoro Marvel perfetto per me! In questi 5 numeri potrò utilizzare il mio amore per gli X-Men degli anni ’80, Jim Lee, Chris Claremont, Zabu, eroine (ed eroi!) poco vestite e, probabilmente, la cosa più importante: DINOSAURI. Faremo qualcosa di nuovo, pur onorando la storia classica, incredibilmente sexy ed epica, di una giovane Rogue e di due degli alleati più strani che una ragazza del Mississippi possa desiderare: Magneto e Ka-Zar”.

My research pile for ROGUE : THE SAVAGE LAND. I had almost all of these already. Nerd. pic.twitter.com/KR1zPZJKi2 — Tim Seeley @NYCC ARTIST ALLEY J-27! (@HackinTimSeeley) September 13, 2024

Seeley è affiancato dall’artista italiana emergente Zulema Scotto Lavina, che fa il suo debutto alla Marvel Comics dopo essere stata nominata artista vincitrice del Marvel Art Atelier 2024 di Disneyland Paris (succedendo all’altra disegnatrice italiana Federica Mancin, vincitrice dell’edizione 2023).

“Dopo aver vinto il Marvel Art Atelier, stavo ancora realizzando quale incredibile opportunità sia questa. e poi mi è stato chiesto di disegnare questa serie limitata di Rogue di cui mi sono immediatamente innamorata. È fantastico collaborare di nuovo con Tim Seeley e spero che i lettori si godano questa storia straordinaria tanto quanto me. Il personaggio di Rogue è pieno di empatia e determinazione, l’iconica ambientazione della Terra Selvaggia è fantastica, la storia è piena di cose selvagge e inaspettate – non vedo l’ora che la leggiate!”

