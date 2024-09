Undead Unluck: la serie manga rischia la cancellazione?

Undead Unluck ha debuttato sul piccolo schermo con la serie anime lasciato tutti senza fiato per via della sbalorditiva qualità dell’animazione. Ma per quando il manga, si aggirano voci poco felici. Attualmente serializzato su Weekly Shonen Jump non è un segreto che la concorrenza è spietata su questa rivista. Da Naruto, Dragon Ball e My Hero Academia, la rivista ha pubblicato icone mondiali. L’anno scorso, Shonen Jump ha perso un bel po’ dei suoi titoli e ora circola una nuova voce che suggerisce che un altro manga preferito dai fan è in pericolo di cancellazione.

La situazione è venuta alla luce questa settimana quando Undead Unluck ha pubblicato un nuovo capitolo. E sembra che la battaglia finale stia arrivando per Undead Unluck e la rivelazione affrettata ha fatto temere a molti che il manga sia in scadenza.

Undead Unluck verrà cancellato? Quando si tratta di cancellazioni su Shonen Jump, non esiste una formula standard per gestire la faccenda. A volte una serie finisce senza preavviso, ma per lo più, un manga riceve almeno qualche settimana di preavviso. Per serie come MamaYuyu e persino Samurai 8, il team editoriale sapeva che la fin era vicina, quindi la serie ha accelerato la sua storia. Il cambiamento di ritmo ha fatto sì che i fan se ne accorgessero, per scoprire e capire in poco tempo che i titoli sarebbero stati cancellati. Il più delle volte, uno sprint improvviso nel ritmo indica che un manga non sarà più serializzato, quindi i fan di Undead Unluck temono questo.

Naturalmente, c’è un altro aspetto legato a una potenziale fine di Undead Unluck. Molti fan si aspettavano che Union desse ai suoi membri missioni finali e battaglie individuali prima di ritirarsi; tuttavia, sembra che il manga sistemerà tutto per Union durante il Ragnarok. Al momento il mangaka della serie non ha mai parlato della sua visione per il finale di Undead Unluck.

Dunque il manga disegnato da Yoshifumi Tozuka si prepara apparentemente alla sua finale e tutti gli occhi sono puntati su Shonen Jump e sul suo futuro. La rivista ha visto la fine di diverse serie come Twin Star Exorcists e My Hero Academia e in meno di una settimana Jujutsu Kaisen pubblicherà il suo capitolo finale. Ora Undead Unluck sta spingendo verso il suo ultimo segmento narrativo.

