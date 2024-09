Dragon Ball: Sparking! Zero: i 182 personaggi giocabili sono un easter egg?

Dragon Ball: Sparking! Zero metterà a disposizione dei giocatori esattamente 182 personaggi, un elenco impressionante per una serie di motivi. Per prima cosa, avere 182 personaggi giocabili significa che Sparking! Zero offrirà il numero più alto di combattenti rispetto a qualsiasi altro gioco di Dragon Ball nella storia. Ma oltre a questo traguardo già notevole, i fan di Dragon Ball stanno ora realizzando che il numero di personaggi non sembra affatto una coincidenza ma più che altro un grande Easter egg del franchise.

Se l’elenco di 182 personaggi ha suscitato qualcosa nei ricordi dei fan più sfegatati di Dragon Ball, è perché sembra richiamare uno degli episodi della serie di Dragon Ball. Più specificamente, il riferimento va all’episodio 84 che era intitolato “Il torneo di arti marziali” dove ha inizio la Saga di Tenshinan. Krillin, Yamcha e altri arrivano per il Torneo Mondiale di Arti Marziali e incontrano Tenshinhan, Chiatzu e il Maestro Shen. Ed è da un personaggio poco memorabile che nasce il riferimento del videogioco a Dragon Ball.

Verso la fine dell’episodio, l’annunciatore che da’ il benvenuto a tutti al Torneo Mondiale di Arti Marziali li ringrazia per la loro presenza ed espone il programma del torneo. L’annunciatore dice anche che quello specifico Torneo Mondiale di Arti Marziali sarebbe stato il più grande di sempre con un numero di 182 combattenti.

L’insider BigMeruemFan ha condiviso uno screenshot della citazione per mostrare la scena in questione ed effettivamente è proprio così.

È praticamente impossibile che si tratti di una coincidenza, quindi possiamo tranquillamente supporre che questa fosse l’intenzione per il roster di Sparking! Zero. Al lancio, specifichiamo, il gioco avrà 181 combattenti al lancio, ma questo solo perché la versione di Goku di Daima è considerata il personaggio “a sorpresa” che fa parte del bonus preordine.

Sebbene non sia chiaro quando sia stato stabilito questo obiettivo di 182 combattenti, è probabile che gli sviluppatori abbiano dovuto esplorare a fondo non solo la serie anime ma anche i film del franchise, per arrivare ad un numero così alto di personaggi. Possiamo vederlo attraverso personaggi come il Dr. Wheelo e il soldato della Forza di Freezer che non sono esattamente i preferiti dai fan ma apparentemente hanno fatto di tutto per raggiungere quel preciso numero.

Fonte – Comicbook