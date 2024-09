Dragon Ball: Sparking! Zero: i personaggi di Dragon Ball GT saranno giocabili!

Dragon Ball: Sparking! Zero sarà il nuovo capitolo videoludico del franchise shonen nato dalla mente di Akira Toriyama e questo sarà assolutamente imperdibile per tutti i fan. Basti infatti pensare al fatto che nonostante siano stati realizzati tantissimi videogiochi picchiaduro nel corso degli anni, nessuno ha riscosso lo stesso e incredibile successo di Budokai Tenkaichi. Infatti questo ha segnato intere generazioni rimanendo per sempre impresso nella mente dei fan.

E quest’anno sarà un anno molto speciale per tutti i fan di Goku e dei Guerrieri Z, visto che ci sarà un altro capitolo della serie videoludica in questione, che si intitola Dragon Ball: Sparking! Zero. Dal suo annuncio ufficiale, Bandai Namco non ha mai smesso di aggiornare tutti i fan e lo ha fatto in modo molto particolare. I nuovi personaggi giocabili sono stati tutti annunciati tramite dei trailer tematici, come ad esempio il trailer sulla saga dei Saiyan, sulla saga di Freezer, di Cell fino al più recente incentrato sulla saga di Majin Bu.

Dragon Ball: Sparking! Zero offrirà ai fan un roster enorme di personaggi giocabili e nonostante manchi poco al rilascio del videogioco, ci sono ancora alcuni slot da riempire. E sono davvero tanti i fan che sperano di poter giocare i personaggi della serie di Dragon Ball GT. E questo accadrà davvero! Infatti il nuovo trailer di Sparkling Zero è proprio incentrato sulla serie GT e questo conferma tutti i personaggi che gli appassionati hanno giocato ai tempi di Budokai Tenkaichi 3.

【GAME】: DRAGON BALL: Sparking! ZERO – DRAGON BALL GT Characters Trailer! The game coming to Xbox Series X|S, PlayStation 5, and Steam in October 11! 🔥 ✨More: https://t.co/f5egOnmeic

pic.twitter.com/AVgoXm1dBP — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) September 12, 2024

Come si può vedere dal trailer sopra riportato, Sparkling Zero permetterà a tutti i fan di giocare i seguenti personaggi:

Kid Goku forma base, SS1, SS2, SS3

Goku SS4

Pan

Baby Vegeta forma base, Prima e Seconda trasformazione

Baby Vegeta Oozaru

Ub, Ub fuso con Majin Bu

Li Shenron, Li Shenron traformato

Il trailer è davvero incandescente, e tutti i fan impazziranno all’idea di poter vedere Goku trasformarsi in Quarto Livello. Chiaramente ci sono alcuni personaggi della serie GT non presenti. Tra questi rientrano C-17, Super C-17, Trunks e Vegeta di Quarto Livello. Ma non è detto che saranno aggiunti successivamente con i DLC.