Un nuovo sguardo ai primi anni del Pipistrello in Batman: Dark Patterns

Quattro casi per il Detective Oscuro in una serie in 12 capitoli

In Batman: Dark Patterns, una nuova miniserie DC della durata di un anno che verrà lanciata a dicembre dal team creativo di Dan Watters e Hayden Sherman, verranno rivisitati i primi giorni della carriera del Cavaliere Oscuro, mentre misteri precedentemente sconosciuti verranno alla luce. Lontano dalle atmosfere ipertecnologiche o soprannaturali delle attuali serie regolari, in questa serie vedremo all’opera un Batman a “bassa tecnologia” e con mezzi più limitati, simile a quello visto nell’ultima trasposizione cinematografica di Matt Reeves.

Secondo la DC, la serie di 12 numeri vedrà Bruce Wayne all’inizio della sua carriera come guardiano di Gotham, indagando su quattro casi distinti che cementeranno il suo posto come protettore di Gotham City mentre la città stessa combatte contro di lui. Batman: Dark Patterns sarà strutturata in modo tale che ogni caso sarà raccontato come una storyline di tre numeri all’interno della serie più ampia, con il primo arco intitolato “We Are Wounded”.

Coming soon: BATMAN: DARK PATTERNS A new 12 issue series delving into Batman’s early years! Written by the incomparable @DanPGWatters, colored by the excellent @Treestumped, lettered by the singular @GoFrankGo, and drawn by me I cannot wait for you to see what’s in store 🦇 https://t.co/b5R1sOXMDO pic.twitter.com/xJSgHuIH10 — Hayden Sherman (@Cleanlined) September 20, 2024

Dan Watters non è nuovo a Gotham City; negli ultimi anni ha collaborato regolarmente alle storie di back-up durante la run di Detective Comics di Ram V, acclamata dalla critica, ed è stato anche responsabile della scrittura di Arkham City: The Order of the World e Sword of Azrael. A partire da novembre, inoltre, diventerà anche lo scrittore regolare della serie Nightwing, ambientata nella città vicina a Gotham, Bludhaven. Ecco cosa ha detto sulla serie:

“Amo la stranezza di Batman. Un uomo vestito come un enorme pipistrello gotico, che risolve crimini in una città ostile di maghi neri, scienziati pazzi e criminali superstiziosi e codardi. Ho sempre desiderato scrivere una serie di storie misteriose che si concentrassero su questo aspetto del personaggio – un abitante delle ombre delle torreggianti e delipidate guglie di Gotham. Dopo aver visto The Batman, questo desiderio è stato riaffermato. Batman: Dark Patterns esplora la parte più polposa della ricca storia del Cavaliere Oscuro e offre ai lettori una prospettiva completamente nuova sui primi anni del Detective Oscuro della DC”.

My Batman character sheet for BATMAN: DARK PATTERNS. The goal is for him to feel a natural progression on other early year Batman designs, while incorporating classic silver/bronze age elements like the yellow oval (now a circle) and the signature black cowl shadow. #batmanday pic.twitter.com/PtiJ8lOQ9z — Hayden Sherman (@Cleanlined) September 21, 2024

Hayden Sherman, nel frattempo, sta per iniziare uno dei suoi lavori di più alto profilo, come artista regolare di Absolute Wonder Woman insieme alla scrittrice Kelly Thompson; questa nuova serie non significa che lascerà quella testata; al contrario, i fan potranno godere di una doppia dose di Sherman per tutto il prossimo anno.