La nuova serie di Magik: Illyana difende i mutanti dalle minacce demoniache

A gennaio, l’icona mutante Magik sarà protagonista della sua prima serie regolare! La strega storica degli X-Men scatenerà la sua Soulsword, i suoi incantesimi e il suo lato oscuro contro le minacce mistiche che colpiscono la comunità mutante.

MAGIK sarà scritta dall’astro nascente Ashley Allen, che ha già scritto il personaggio quest’anno in X-MEN: BLOOD HUNT – MAGIK, e disegnata dall’acclamato artista Germán Peralta, noto per il suo recente lavoro su BLACK PANTHER e la serie LOKI dello scorso anno.

Illyana Rasputina defends mutantkind from demonic threats in her new #MarvelComics solo series ‘Magik’ #1, coming this January. See the X-Men’s resident sorcerer unleash her Soulsword, spells, and dark side against something ancient beneath the Alaskan ice. 🧵 ⬇️ pic.twitter.com/q59nqE5X3e — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) September 12, 2024

Da sorella minore di Colosso a Nuova Mutante, Illyana Rasputina ha scalato i ranghi nel corso degli anni fino a diventare l’X-Man più spietata di tutti, e le sue tanto attese avventure da solista la vedranno attingere alla sua esperienza mistica e alla sua singolare magia mutante come mai prima d’ora.

La mistica mutante va a caccia di demoni in una serie tutta sua! L’X-Man Illyanna Rasputina si mette in proprio con nuovi alleati e poteri oscuri schierati contro di lei. Qualcosa di antico si è risvegliato sotto i ghiacci dell’Alaska. Sfortunatamente, adesso è il territorio di Magik!

After years of suppression, Illyana’s Darkchylde form returns from the depths of her tormented soul to offer her more strength and power, but at what cost? 🖊️ Writer: @_ashkallen

✏️ Artist & Design Sheet: @GermnPeralta10

🎨 Cover Artist: @JScottCampbell, @dike_ruan pic.twitter.com/NPMaPZzG7H — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) September 12, 2024

Nel corso della serie, Magik sarà anche costretta a fare i conti con la sua tragica storia e a imparare a controllare il suo personaggio demoniaco Darkchylde. Dopo anni di soppressione, la forma Darkchylde di Illyana ritorna dalle profondità della sua anima tormentata per offrirle più forza e potere, ma a quale costo?

Ashley Allen è felice di tornare sul personaggio:

“Sono entusiasta di tornare a scrivere Illyana! Le storie soprannaturali con personaggi dal cuore d’oro sono le mie preferite, quindi questa serie è stata un sogno da scrivere! Non vedo l’ora che i lettori vivano l’avventura in cui porteremo Magik a uccidere alcuni demoni… e forse ad accettarne qualcuno suo.”

German Peralta, dal canto suo, ha parlato di come si è approcciato allla serie:

“Sono molto entusiasta di questo progetto. Magik è un personaggio con un background incredibile, circondato da oscurità e mistero. Inoltre, è visivamente spettacolare in tutte le sue versioni, e personalmente adoro il design di Chris Bachalo. Mi piace molto disegnare scene d’azione e scene emotive, e Ashley Allen scrive una sceneggiatura molto intrigante, in cui riesce a bilanciare entrambi questi tipi di situazioni, rendendo il mio lavoro ancora più divertente di quanto non lo sia già. Insomma, a quale artista non piacerebbe disegnare Magik con la sua grande spada che affronta ogni tipo di demone?”.