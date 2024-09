Tra le uscite Marvel targate Panini del 19 settembre 2024 troviamo la conclusione di Fall of the House of X, la saga che chiude l’epoca krakoana e segna la fine della serie attuale di Wolverine (con la conclusione di Sabretooth War) e della collana Immortal X-Men, che si congeda con l’ultimo capitolo di X-Men Forever.

In attesa del rilancio mutante Dalle Ceneri vedremo però una serie di storie di passaggio come lo speciale Matrimonio tra Mystica e Destiny.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 19 settembre 2024.

Le uscite Marvel Panini del 19 settembre 2024

X-Men 36

Gli Incredibili X-Men 417

5,00 €

Contiene: X-Men (2021) #34, Giant-Size X-Men (2024) #1 (I)

L’era krakoana sta per finire e Orchis è al capolinea… ma prima bisogna fermare M.O.D.O.K.!

Indovinate chi si occuperà della letale testa volante e delle sue creature da incubo?

Kate Pryde salva un vecchio amico e deve prendere una decisione!

Inoltre, una nuova avventura di Angelo/Arcangelo firmato dalla grande Ann Nocenti!

X-Men Forever 5

Immortal X-Men 27

5,00 €

Contiene: X-Men Forever (2024) #3/4

Il vero Cypher torna in scena mentre viene deciso il fato di Krakoa. Riuscirà a cambiare le carte in tavola?

Enigma prova a resettare… ma non ha fatto i conti con la Fenice risorta!

Il sacrificio di Hope, la scelta di Sebastian Shaw e lo scontro fra Destiny e Mystica!

Questo e molto altro ancora prima che tutto abbia fine!

Fall of the House of X 5

6,00 €

Contiene: Fall of the House of X (2024) #5, Rise of the Powers of X (2024) #5

Ultimo atto di Fall of X: sarà anche la fine dell’era krakoana?

Tutti gli X-Men contro Nimrod, la Sentinella Omega e quel che resta di Orchis… fino alla morte!

Confronto finale anche per il Professor X e ciò che è diventata Moira MacTaggert!

Scende in campo anche la Fenice… ma basterà a fermare il Dominio Enigma?

Wolverine 48

Wolverine 452

6,90 €

Contiene: Wolverine (2020) #49/50

La storia di Wolverine più violenta di sempre giunge al termine: Wolverine contro Sabretooth!

Senza dimenticare Graydon Creed e le Sentinelle di Orchis!

E che ne sarà di Laura Kinney, X-Force e Quentin Quire?

Un maxi-albo da 80 pagine con una storia d’appendice firmata da Larry Hama!

X-Men: Speciale Matrimonio

6,00 €

Contiene: X-Men Wedding Special (2024) 1

Da oltre un secolo, le vite della mutaforma Mystica e della veggente Destiny sono intrecciate in una tormentata storia d’amore…

Oggi, finalmente, rinnovano le loro promesse in uno speciale che li vedrà circondati da amici… e nemici!

Ospiti d’onore, intrusi, segreti, rancori… e Wolverine alle prese con un regalo impossibile!

Uno speciale per celebrare l’amore in tutte le sue forme e che chiude l’era di Krakoa!

Deadpool 2

Deadpool 169

5,00 €

Contiene: Deadpool (2024) #2/3

Continua la nuovissima serie regolare di Deadpool!

Il Mercenario Chiacchierone ha deciso di aprire la sua agenzia di mercenari: cosa potrebbe andare storto?

La prima missione? Scoprire chi sia Death Grip e perché è così interessato a Wade Wilson!

Ospite d’onore: Taskmaster nel ruolo di manager!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Marvel Italia (@panini_marvelit)

L’Immortale Thor 10

Thor 300

3,00 €

Contiene: Immortal Thor (2023) #10

Thor contro il minotauro Dario Agger e Skurge l’Esecutore!

Come se non bastasse, il dio del Tuono è vittima della magia dell’Incantatrice!

Ma quale può essere l’esito di una battaglia che mette in palio la morte e non la sopravvivenza?

La conclusione del secondo arco narrativo scritto da Al Ewing!

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 69

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men Annual (1970) #14, X-Men Classic (1986) #41/42, Uncanny X-Men (1963) #270

La fine di una grande saga e l’inizio di un’altra!

X-Men, Fantastici Quattro, X-Factor e Nuovi Mutanti riuniti nel finale di Giorni di un futuro presente!

Il governo razzista di Genosha ha dichiarato guerra agli Uomini-X! Comincia Programma Extinzione!

Svelato il vero legame tra Sinistro e Ciclope in due racconti tratti da X-Men Classic!

Chris Claremont, Jim Lee, Arthur Adams e altri grandi autori fanno la storia del fumetto Marvel!

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 44

4,90 €

Contiene: Webspinners: Tales of Spider-Man (1999) #1/3, Web of Spider-Man (2009) #3

Un numero con quattro storie complete disegnate da grandi autori!

Si comincia con un ciclo ambientato agli esordi di Spider-Man!

Mysterio ospite d’onore, così come il disegnatore di Sandman: La veglia!

Inoltre, Gwen Stacy sotto i riflettori e la coppia Jameson/zia May!

Amazing Spider-Man 1

Un Mondo Senza Amore

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #1/5

L’inizio di una nuova era per Spider-Man, dalle superstar Zeb Wells e John Romita Jr.!

Peter Parker è in rotta con gli Avengers, i Fantastici Quattro e zia May! Nessuno vuole più vedere il Ragno… a parte il Dottor Octopus e Lapide!

Spidey è riuscito ad alienarsi tutti quanti, ma cos’è successo sei mesi prima?

Una cosa è certa: è stato colpito duramente, e non è il suo corpo a essere ferito, ma il suo cuore…

X-Men: Extermination

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Extermination (2018) #1/5, X-Men: Gold (2017) #27, X-Men: Blue (2017) #27, X-Men: Red (2018) #5, Astonishing X-Men (2017) #13, Cable (1997) #159

Ciclope, Marvel Girl, l’Uomo Ghiaccio, Angelo, Bestia: sono i primi X-Men, riuniti dal Professor X anni fa e trascinati in un presente che riconoscono a malapena ma che hanno giurato di proteggere.

Ora, però, il futuro dei mutanti è nelle mani del suo passato!

Ahab sta dando la caccia ai cinque giovani, una vecchia conoscenza li ha presi di mira, e gli X-Men di oggi sono chiamati a proteggerli, perché se anche solo uno di loro cadesse, il futuro sarebbe compromesso.

Per sopravvivere, gli Uomini-X dovranno quindi mettere a rischio la loro stessa esistenza e trovare risposta alla domanda fondamentale: può il fato degli X-Men originali essere cambiato?

Iron Man: Il Demone nella Bottiglia

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: Iron Man (1968) #120/128

Iron Man deve vedersela con il suo avversario più insidioso: l’industriale Justin Hammer.

Ma il vero nemico che deve combattere Tony Stark è ancora più pericoloso e più subdolo, perché è dentro di sé.

Cosa succede quando una delle menti più geniali e uno degli eroi più valorosi del mondo cade preda dell’alcolismo?

Un momento chiave nella vita del Vendicatore d’oro, una saga cruciale che lo ha ridefinito per sempre come giustiziere e come uomo.